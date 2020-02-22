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Старейшая АЭС Франции прекращает работу

  • 22.02.2020, 8:28
Старейшая АЭС Франции прекращает работу

Оборудование первого энергоблока станции в Фессенхайм отключено.

Старейшая атомная электростанция во Франции прекращает работу. Оборудование первого из двух энергоблоков АЭС Фессенхайм было отключено утром в субботу, 22 февраля. Остановка второго запланирована на 30 июня, сообщает dw.com.

Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Франция договорились открыть в регионе технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.

Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Противники атомной энергетики из Германии, Франции и Швейцарии долгое время требовали закрыть электростанцию, которая находится в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили поломки.


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