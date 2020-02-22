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Эрдоган выдвинул Путину условия по Сирии

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  • 22.02.2020, 8:44
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Эрдоган выдвинул Путину условия по Сирии

Президент Турции заявил о твердости своей позиции по отношению к режиму Асада.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлибе. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" Башара Асада, сообщает ria.ru.

Необходимо сдерживать сирийскую армию

Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения. Кроме того, Анкара заявила о необходимости "сдерживания сирийской армии в регионе" и предотвращении там гуманитарного кризиса.

Война в Идлибе

Ранее Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе как "войну". По его словам, турецкие военные "уже начали действия" в провинции.

"Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима (Башара Асада. — Прим. ред.)", — заключил Эрдоган.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после начала наступления сирийских войск в провинции в конце января. Через несколько дней Анкара сообщила о потерях среди военных. Кроме того, Минобороны Турции заявило об ударе по правительственным войскам и значительным потерям сирийской армии. В последующем Центр по примирению враждующих сторон опроверг эту информацию.

Москва и Дамаск неоднократно отвечали на претензии Анкары и отмечали, что действия сирийской армии направлены на очищение провинции от террористов.

Накануне боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии. Дамаск попросил помощи у Москвы. В небо поднялись российские Су-24 и нанесли удар по боевикам.

В этот же момент турецкая артиллерия прекратила обстрел. В итоге правительственные войска смогли отбить атаку боевиков.

После этого Путин провел трехсторонний телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Лидеры трех сторон обсудили обострение в Идлибе. Кроме того, президент Франции и канцлер Германии сообщили о готовности провести четырехсторонний саммит с участием Путина и Эрдогана.


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