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Специалисты определили идеальное время для чашки кофе

  • 22.02.2020, 8:56
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Специалисты определили идеальное время для чашки кофе

К интересным выводам пришел американский нейробиолог.

Американский нейробиолог Стивен Миллер объяснил, когда наступает идеальное время для чашечки кофе. Если вы пьете кофе в неподходящие часы, рискуете не ощутить желаемую бодрость и прилив сил, пишет aif.ua.

По его словам, употреблять кофе нужно после того, как в организме будет преодолен пиковый уровень кортизола - гормона стресса. Если вы встаете в 7:30 утра, организм выделяет большую порцию кортизола в период с 8 до 9 утра.

Поэтому кофеин не в состоянии сделать в организме в этот период ровным счетом ничего. Второй отрезок всплеска кортизола - 12:00-13:00, третий - 17:30-18:30. Миллер утверждает, что любой, кто пьет кофе в это время, упускает желаемый стимулирующий эффект кофеина.

Он подчеркнул, что эффективное время для утреннего кофе - с 9:30 до 11:30.


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