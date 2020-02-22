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Для белорусов ввели новые поборы во время капремонта

  • 22.02.2020, 10:10
Для белорусов ввели новые поборы во время капремонта
АРХИВНОЕ ФОТО ВАЛЕРИЙ ХРИСТОФОРОВ/АИФ

За что еще придется платить?

Внесены изменения в постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства «О порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда» и «Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию и периодичности их выполнения».

Что именно стало по-другому для жителей, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез.

— Увеличен перечень работ, которые будут выполняться за счет средств населения. Фактически всё, что находится в подъезде, а также входная дверь, будет ремонтироваться за средства жителей. Речь идет об окраске, восстановлении конструктивных элементов, дверей, шахты и кабины лифта и др., — уточнил собеседник.

На окнах или дверях отсутствуют ручки, петли, доводчики и прочие элементы, которые обеспечивают открытие или закрытие? За восстановление должны будут заплатить жильцы.

Если при капремонте на окнах в подъезде установили стеклопакеты, а затем кто-то их разбил, замена будет производиться за средства граждан. Работы выполнят, а счет включат в жировку. Точно также поступят с заменой входных дверей, если их дальнейшая эксплуатация небезопасна. Если же опасности нет, но поменять или окрасить дверь не помешало бы, жильцам предложат провести эти работы, и входную группу обновят, если на это будут согласны более 50 % жителей.

— Нередко вандализму в подъездах подвергаются перила: в них выламывают прутья, срывают защитные кожухи… Их восстановление и окраску теперь тоже должны будут оплатить жильцы, — продолжил Тимофей Кремез.

Он добавил, что перечень работ, которые выполняются за счет отчислений на техобслуживание, также упорядочили и конкретизировали. К примеру, в него включили установку решеток для очистки обуви на входах в подъезды. Ранее эти работы производили за средства бюджета.

В перечень работ по техобслуживанию добавили услугу по установке качающейся дверцы в подвальных помещениях, через которую попадать в подвал и выбираться из него смогут бездомные животные. Выполнять работы также будут за счет отчислений граждан на техобслуживание, до этого источника финансирования на такие мероприятия определено не было.

— Планируем разработать 5-летнюю программу, чтобы в течение этих лет установить такие элементы в домах, где есть возможность и необходимость (обращения граждан с просьбой об установки такой дверцы). Но подчеркну: не везде есть техническая возможность их установить, потому нельзя сказать, что ими оборудуем все дома. Вопрос еще в том, что сейчас нет изготовителей, у которых мы могли бы закупать такие дверцы. Над тем, где их брать, сейчас работаем, — объяснил Тимофей Кремез.


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