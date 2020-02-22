Ученые совершили революционное открытие в гробнице Тутанхамона 3 22.02.2020, 10:36

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Ее осмотрели с помощью георадара.

Египетские археологи совершили важное открытие в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Они нашли подтверждение гипотезе, согласно которой тайная гробница египетской царицы Нефертити, возможно, находится за стенами гробницы. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод — lenta.ru).

Исследователи осмотрели место упокоения Тутанхамона с помощью георадара и обнаружили за северной стеной неизвестное ранее пространство высотой 2,1 метра и длиной 10 метров. Предположение о наличии секретных камер в гробнице фараона было впервые высказано в 2015 году, однако последующие трехлетние исследования не нашли признаков потайных комнат. Новое открытие, которое археологи называют революционным, впервые доказывает гипотезу о возможной усыпальнице Нефертити.

Фараон Тутанхамон правил в Древнем Египте приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Он взошел на престол в возрасте 10 лет, умер в 19 лет. Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения. Долгое время считалось, что гробница была «проклятой», так как пресса того времени активно распространяла ложный слух, что открывшие место погребения исследователи погибли при загадочных обстоятельствах.