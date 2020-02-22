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«До сих пор плачу, когда вспоминаю, как отдала пенсию негодяям»

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  • 22.02.2020, 10:58
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«До сих пор плачу, когда вспоминаю, как отдала пенсию негодяям»

Кто наживается на белорусских пенсионерах?

Как одиноких пенсионеров обманывают недобросовестные граждане — в материале корреспондентов агентства «Минск-Новости».

На обслуживаемой старшим участковым инспектором милиции Фрунзенского РУВД Русланом Багуцким территории проживают около 30 одиноких стариков. У некоторых из них есть родственники, но живут отдельно. За 15 лет службы на этом административном участке адреса таких бабушек и дедушек он знает наизусть и постоянно к ним заходит.

— Пожилым людям часто не хватает внимания, — говорит майор милиции Р. Багуцкий. — Старики по своей натуре очень доверчивы, поэтому каждый раз напоминаю им, как не стать жертвами злоумышленников. Иногда они просят помочь по хозяйству — не отказываю, мне ведь несложно.

Недавно несколько его подопечных попались на удочку непорядочных граждан: молодые муж и жена втридорога устанавливали старикам реле контроля напряжения.

— Представляясь работниками ЖЭУ, приходили к одиноким старикам, чтобы якобы проверить состояние электропроводки в их квартирах, и убеждали в необходимости приобретения этого устройства, — рассказывает Р. Багуцкий. — Они говорили, что реле стоит около 600 рублей, но для пенсионеров и инвалидов действует 50-процентная скидка. На самом же деле его себестоимость — не более 50 рублей. На уловки этих граждан на моем административном участке попались двое пенсионеров, на соседнем — еще трое.

По сути, никаких противозаконных действий семейная пара не совершила — старики добровольно заключали с ними договоры, отдавали деньги. Один дедушка, поняв, что его обманули, обратился к адвокату, который помог ему составить исковое заявление. Правда, до основного судебного слушания стороны не дошли — заключили мировое соглашение. Пенсионеру вернули часть денег.

Его примеру последовала еще одна пожилая гражданка, проживающая на пр. Пушкина, 56. В настоящее время она готовится отстаивать правду в суде.

— До сих пор плачу, когда вспоминаю, как отдала большую часть своей пенсии этим негодяям! — вздыхает 81-летняя женщина. — А с виду такие порядочные, обходительные! Я плохо вижу, а они мне бумаги какие-то подсунули и требовали, чтобы скорее их подписала. Да как у них совесть позволяет стариков обманывать! Обязательно пойду в суд, чтобы вернуть свои кровные — в этом мне согласился помочь еще один потерпевший (тот самый дедушка — Авт.), который смог добиться правды, ведь денег на услуги адвоката у меня попросту нет.

А в доме № 15 на ул. Ольшевского проживает 73-летняя Лидия Михайловна. Не так давно доверчивой бабушке за 200 рублей поменяли несколько розеток и выключатель.

— Пришел частник, сказал, что нужно срочно установить новые, так как может случиться пожар, — вздыхает хозяйка. — Я ж не знала расценок, вот и согласилась.

Женщина пообещала участковому больше не впускать в квартиру посторонних, а если что — сразу же звонить.

На участке Р. Багуцкого, в доме № 13 на ул. Ольшевского живет 79-летний гражданин, который ввиду своего возраста не может даже самостоятельно выйти на улицу. У него есть пасынок, время от времени навещающий пенсионера. Как-то к нему повадилась ходить 46-летняя женщина, злоупотребляющая спиртными напитками: то в магазин сбегает, то по хозяйству поможет. Дедушка был рад такому вниманию.

— Однажды старик заметил, что пропала 1000 рублей. Сбережения он хранил в одном месте, где их и обнаружила его знакомая, — рассказывает Р. Багуцкий. — В отношении гражданки возбудили уголовное дело за кражу. Ранее она была не судима, но привлекалась к административной ответственности.


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