Sabah: Москве придется услышать предупреждение Эрдогана 22.02.2020, 11:02

Для Турции Идлиб важнее, чем отношения с РФ.

На сегодняшний день Анкаре и Москве не удалось достичь компромисса по Идлибу. Предложения, представленные двумя столицами друг другу, кажутся взаимно неприемлемыми. Проблема может быть решена только посредством переговоров двух лидеров, если они, конечно, состоятся. Но и это возможно только в том случае, если Путин откажется от своих максималистских требований, пишет турецкое издание Sabah (перевод — inosmi.ru).

Анкара чрезвычайно обеспокоена тем, что Москва постоянно создает ситуацию свершившегося факта в Сирии. Идлиб — это та точка, где терпение на пределе. Кроме принудительной дипломатии, других вариантов не осталось. Как и перед началом операции «Источник мира». В настоящее время на поле боя происходит именно это. Иными словами, главная ответственность за то, чтобы между турецкими и российскими военными не вспыхнул горячий конфликт, теперь лежит на Москве.

Ведь в Идлибе Анкаре дальше отступать уже некуда. Скопление миллионов беженцев у границы угрожает дестабилизацией и внутри Турции. Беженцы, гонимые из Идлиба, приведут в движение и сирийцев в безопасной зоне, гарантируют невозможность возвращения в свою страну тех сирийских беженцев, которые уже находятся в Турции. А это подразумевает, что Турция останется один на один с проблемами шести-семи миллионов сирийцев.

Для Турции Идлиб важнее

Учитывая эти серьезные риски, Россия должна отказаться от ошибочного использования идлибской карты против Турции. Москва придерживается подхода, способного разорвать «стратегические связи» с Анкарой, которые в последние несколько лет становятся все сильнее.

Возможно, для Москвы Идлиб занимает важное место в сирийском досье как регион, контроль над которым необходим с точки зрения соединения Дамаск — Алеппо — Латакия. Но для Анкары Идлиб гораздо важнее. Идлиб играет ключевую роль в удержании под контролем трех других безопасных зон. Его значение незаменимо с той точки зрения, чтобы миллионы сирийцев не остались на постоянной основе в Турции. Также не стоит забывать, что именно ошибочная политика Вашингтона в отношении Сирии и Отрядов народной самообороны (YPG) выхолостила стратегическое партнерство США с Турцией. Теперь Москва совершает ту же ошибку, только в другом контексте и стиле.

Каков худший сценарий?

Путин должен понять, что президент Эрдоган, который ценит двусторонние отношения с Россией, решительно настроен провести полномасштабную операцию в Идлибе. На заседании парламентской фракции правящей партии в Великом национальном собрании Турции Эрдоган заявил: «Мы можем прийти внезапно однажды ночью. Операция в Идлибе — лишь вопрос времени». Это слова из разряда тех, что были произнесены Эрдоганом перед тремя другими операциями Турции в северной Сирии…

На самом деле Эрдоган делает предупреждение Кремлю: «Очнись, пока не поздно. Признай жизненно важные интересы Турции». В ответ официальный представитель Кремля Песков заявил: «Военная операция Турции против сирийских правительственных сил в Идлибе стала бы худшим сценарием развития событий». Это заявление далеко от понимания всей серьезности проблемы. Поистине худшим сценарием развития событий станет серьезный разрыв в турецко-российских отношениях. К счастью, слова министра иностранных дел Лаврова: «считаем, что нужно выполнять все договоренности, достигнутые между нашими лидерами, готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне», указывают на все еще сохраняющийся последний шанс, что переговоры двух лидеров состоятся. Впереди восемь критически важных дней.

Началась ли полномасштабная операция?

Хотя в дипломатии еще сохраняется возможность определяющей стадии, Анкара демонстрирует решимость на поле боя. В ожидании срока, отведенного до конца февраля, на поле боя продолжаются фортификационные и подготовительные работы. В Идлиб было направлено более 10 тысяч военных и вся необходимая для полномасштабной операции техника. Начались даже мелкие, тактические операции.

Так, вчера турецкие военные совместно с оппозиционными группами направились в сторону Серакиба, вытесняя силы Асада из Нейраба. В ходе столкновений двое наших военных погибли. Мои соболезнования нашему народу. Этот ход Анкары носит характер подготовки к полномасштабной операции. Он показывает настойчивое стремление Анкары контролировать трассы М4 и М5.

Эти действия напоминают силам Асада об ультиматуме, согласно которому они должны отойти за границы сочинского меморандума. На данном этапе столкновение между турецкими военными и режимом не вызвало прямого противостояния турецких и российских сил. Москва наносит удары по оппозиции, а Анкара — по силам Асада. Пока ситуация на поле боя окончательно не осложнилась, у Путина еще есть возможность не допустить некий инцидент, который разрушит «стратегические связи» между Россией и Турцией.