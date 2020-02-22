Из кремлевской пробирки Игорь Яковенко

22.02.2020, 11:23

ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Любой из новых политпроектов российской власти «не отбрасывает тени».

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров получил партбилет Партии роста и, судя по всему, возглавит ее список на выборах в Госдуму в 2021 году. Несколько лет назад главный хулиган отечественного андеграунда на вопрос журналиста, не собирается ли он заняться политикой, отвечал вполне определенно: «Политикой я заниматься никогда не собираюсь. Придерживаюсь здесь точки зрения Чарльза Буковски, который говорил, что заниматься политикой это все равно, что заниматься оральным сексом с кошкой»…

Вероятно, в администрации президента нашли весомые аргументы, под воздействием которых Сергей Владимирович изменил свою точку зрения на противоположную. З

Знакомство Шнурова с Партией роста произошло в атмосфере приподнятой, я бы даже сказал, несколько легкомысленной, водевильной. Когда лидер питерской партячейки Оксана Дмитриева, сияя от радости, представила немногочисленным однопартийцам нового соратника, глава Партии роста Борис Титов попросил Шнурова рассказать биографию. Шутка присутствующим понравилась, все весело смеялись, и даже сам Шнуров немного похихикал. Отсмеявшись, будущий «паровоз» партийного списка произнес программную речь. Вот она:

«Мне кажется, я вам пригожусь. Совершенно точно внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее».

Присутствующие встретили предложенную программу аплодисментами. Изложенная выше новая программа Партии дела от Шнурова выгодно отличается от старой программы этой партии, подготовленной Борисом Титовым и Сергеем Глазьевым и изложенной в виде документа под названием «Экономика роста». Во-первых, она короче. Во-вторых, в программе Шнурова нет всяких унылых глупостей, вроде «снижения ключевой ставки до 5,5%, или «монетизации экономики», зато есть обещание «ярких красок» и «веселья».

На предыдущих выборах в Госдуму Партия роста получила 1,29%, потратив по официальным данным 245 млн рублей. Тогда в ее списке были помимо Бориса Титова, Ирина Хакамада, Оксана Дмитриева, Дмитрий Потапенко и Андрей Нечаев. Вероятность, что Шнуров в качестве «паровоза» приведет список Партии роста в Госдуму, равна нулю. Вполне возможно, что результат будет еще хуже, чем на предыдущих выборах, а «рисовать» проценты им никто не станет, поскольку все ЦИКовские «художники» будут озабочены процентами явки и «Единой России». Партия роста во главе со Шнуровым обречена на провал просто потому, что при соединении музыканта, в основе популярности которого лежит эпатаж, эксцентрика, стеб, хулиганство, а главное – мат, - с абсолютно холуйской партией, возглавляемой мелким чиновником из «апешечки», - получаем полное обнуление результата.

Все, что делает группировка «Ленинград» во главе со Шнуровым, включая обильное использование ненормативной лексики – это протест против официально признанных норм: этических, эстетических, правовых, вербальных. Среди многочисленных функций русского мата, благодаря которым он продолжает жить в языке, а главное в устной речи, несмотря на запреты, важнейшими являются использование матерных слов для выражения протеста, вербальный бунт против официоза с его уныло-приторной сакральностью и омерзительным лицемерием. Привлекательность мата в его «честности», в назывании вещей своими именами, без иносказаний. Шнур, сменивший обвислую майку на пиджак с галстуком и выступающий с пропутинских позиций, выглядит, как дама «с пониженной социальной ответственностью», которая зачем-то стала проповедовать воздержание до брака. И то и другое вызывает ощущение совершенно невыносимой пошлости...

Помимо восхитительной затеи с матершинником Шнуром, который под песню: «Выборы, выборы – депутаты п…ы!» поведет в Госдуму колонну зашуганных системных либералов, в творческой лаборатории администрации президента родилось еще несколько дивных проектов, общая цель которых – не оставить ни одной щелочки для оппозиции, застроив все электоральное поле симулякрами.

Патриотический писатель, а по совместительству политрук-террорист Захар Прилепин поведет в Госдуму боевой отряд партии, которая скромно называется «За правду». Прилепинская партия открыто заявляет о своей антилиберальной, национал-патриотической направленности. Заявленная цель: «подхватить путинское молчаливое большинство». То есть Прилепин объявил сезон электоральной охоты за голосами «глубинного народа». В отличие от Шнурова, у Прилепина есть нечто похожее на идеи. Россия, по его мнению, должна «леветь» в экономике но «праветь» во внешней политике.

Все эти электоральные изделия, выращенные в кремлевских пробирках, не имеют ни малейшего отношения к политике, поскольку не создают ситуацию политического выбора для граждан. Возможно, их создатели считают, создавая разные веселые и разноцветные партии, что они таким образом смогут развлечь подведомственную популяцию, предоставляя ей забавное предвыборное зрелище, способное заменить намечающийся дефицит хлеба.

А возможно, что они там, в Кремле и на Старой площади, всерьез считают, что люди не в состоянии различить ту политическую нежить, которую они лепят на коленке, от чего-то реального. Пусть даже это реальное является партией жадных и вороватых чиновников, как «Единая Россия», или мумией прошлого, как КПРФ, или бизнес-проектом талантливого мерзавца, как ЛДПР.

В романе Булгакова финдиректор театра Варьете Римский понял, что администратор Варенуха стал нежитью, когда увидел, что тот не отбрасывает тени. Достаточно взглянуть на любой из новых политпроектов Кремля, чтобы убедиться, что ни один из них не отбрасывает тени. Поскольку они сами являются тенью.

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