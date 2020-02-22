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Шесть лучших мест, куда можно полететь на отдых в марте

  • 22.02.2020, 11:41
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Шесть лучших мест, куда можно полететь на отдых в марте

Многие предпочитают брать отпуск в первый весенний месяц.

Март — один из месяцев, когда удобно взять отпуск и полететь за границу на море позагорать и просто отдохнуть. Праздник восьмого марта позволяет добавить к отпуску один бесплатный день, чем многие и пользуются.

В своем материале издание po.lete.li собрало список заграничных курортов, где стоит отдохнуть в марте. Сюда вошли и недорогие места, как ОАЭ и Египет, и более затратные, как Куба или Вьетнам, куда будет актуальным купить дешевый авиабилет, если вы едете «дикарем».

Солнечные пляжи в южном Вьетнаме

Почти на всем вьетнамском побережье в марте жаркая сухая погода, особенно это касается Фантьета. Температура воздуха днем достигает 32 градусов по Цельсию, а вода прогревается до 28. В Дананге в марте тоже тепло: вода достигает приятной температуры в 25 градусов Цельсия. Вьетнам — это возможность не только позагорать под солнцем на берегу Южно-Китайского моря, но и попробовать местную кухню и посмотреть вьетнамские достопримечательности.

Европа: карнавал в Ницце

Французская Ривьера может стать отличным местом мартовского отдыха, если вы не ищете жаркого моря. В начале весны температуры здесь держатся в районе 12-13 градусов Цельсия. Лучшее место для мартовского отдыха здесь — Ницца, где проходит Марди Гра Лазурного берега — Ниццский карнавал. Он начинается в конце февраля и заканчивается в начале марта. По своей масштабности он может сравниться с карнавалом в Рио-де-Жанейро. Карнавал сопровождается парадами, цветочными и музыкальными шествиями.

Недорогой шоппинг в ОАЭ

Эмираты являются зоной беспошлинной торговли, и хотя Дубайский торговый фестиваль уже закончился, цены на одежду, электронику и золото здесь остаются более низкими, чем в других странах. Помимо шоппинга в экономическом центре ОАЭ — Дубае — в марте здесь уже принимают солнечные ванны. Море прогрелось, светит солнце. На побережье можно заняться дайвингом, позже переместиться в собственно Дубай и посмотреть его современную архитектуру. Лететь в ОАЭ столько же, сколько и в Египет, так что цены на дешевые авиабилеты в Дубай сопоставимы с Красным морем.

Отпуск со всем включенным в Египте

Если вы привыкли к системе «все включено» или просто хотите отдохнуть с детьми, вам, скорее всего, подойдет Египет. Цены на туры сюда начинаются от трехсот долларов с человека, а отели привыкли к семейным гостям и предлагают для детей и взрослых аквапарки с водными горками и прочие развлечения. В марте вода на побережье Красного моря еще не прогрелась до летних температур, но вполне пригодна к купанию. В Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе средняя температура воздуха днем колеблется около 25 градусов по Цельсию.

Каникулы с детьми в Гоа

Гоа остается не только одним из мест, куда можно полететь в феврале, но и подходящим направлением для остальных месяцев, в том числе и марта. Как и зимой, весной здесь тепло и солнечно. Многие предпочитают снять здесь виллу и жить всей семьей с детьми, пока в России холода. Март — это месяц, когда в Гоа заканчивается сезон. Становится жарче, и многим начинает не хватать кондиционера. Одновременно дешевеет прокат мотороллеров и количество туристов уменьшается, что играет на руку социофобам.

На жаркую Кубу

В марте на Кубе пик сезона: температура воздуха и моря высока, ветер дует редко, дождь не идет. Вся весна здесь — время года, когда погода исключительно солнечная. Как и в другие месяцы, основной интерес для туристов на Кубе представляют старая Гавана, пляжи Варадеро, Матансас, Вилья Клара. Цены в марте примерно соответствуют ценам в любое другое время года — около 1000-1300 долларов с человека за бюджетный тур на 7-9 дней.


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