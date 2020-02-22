Итальянская полиция провела обыск у российского чемпиона мира по биатлону 2 22.02.2020, 12:20

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Фото: Reuters

Обыскали и его коллег по команде.

Итальянская полиция провела обыски в номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Полиция также исследует автомобиль Логинова. Губерниев разместил видео, на котором президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев показывает ордер на обыск.

Напомним, Александр Логинов стал золотым призером чемпионата мира в итальянском Антхольце в спринте, что вызвало негодование ряда лидеров мужского биатлона.

Дело в том, что несколько лет назад Логинов попался на допинге. При этом спортсмен до сих пор отказывается рассказывать, кто дал ему ЭПО.

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил РИА «Новости», что обыск также проводится у еще одного биатлониста Евгения Гараничева, а также у личного тренера Логинова — Александра Касперовича. У спортсменов и тренера изъяли ноутбуки.

Причиной обыска Касперовича стала его аккредитация — тренеру не хватило аккредитации из российской квоты, ему помогла сборная Украины. Это вызвало подозрения у IBU.

«Касперович, приезжающий по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга», — сообщается в постановлении IBU.

— Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты, — цитирует Владимира Драчева РИА «Новости».