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Арсений Дедок: Белорусский язык уже стал модным трендом

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  • 22.02.2020, 12:50
Арсений Дедок: Белорусский язык уже стал модным трендом

Новой власти не придется прикладывать особых усилий, чтобы сделать его еще популярнее.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из организаторов квиза «Дзень роднай мовы» Арсений Дедок рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси» о прошедшем вчера конкурсе и о том, какой должна быть политика новых властей страны в отношении белорусского языка.

- Какие впечатления от мероприятия? Что запомнилось больше?

- Впечатления, конечно, самые хорошие. Было много людей, около 40 человек, не было свободных мест. Те, кто пришел уже после начала мероприятия, объединялись с другими командами, потому, что просто не хватало столов. Я даже не могу выделить что-то особенное. Самое главное, что люди, участники были очень довольны и готовы приходить в будущем.

Мы обязательно будем проводить подобные встречи и далее, приглашать на них студентов, школьников, обсуждать важные для страны и в первую очередь, для молодежи проблемы и идеи.

- Мероприятие было посвящено Дню родного языка. Как вернуть популярность белорусскому языку?

- Думаю, что проблем с этим не будет. Белорусский язык в определенном плане стал модным трендом, и новой власти не придется прикладывать особых усилий, чтобы сделать его еще более популярным. Уже сегодня молодые люди понимают, что язык – основа нации. Без него не может быть ничего, так что хочешь – не хочешь, а белорусский язык уважать, ценить и знать должен каждый гражданин страны.

Что касается популяризации, то нужны простые шаги - такие, как перевод делопроизводства, внедрение белорусского языка в те сферы жизни, где работают люди, в первую очередь в образование. Должен быть открыт Национальный университет, где уровень преподавания будет соответствовать европейскому. Нужны качественные интересные продукты на белорусском языке - телеканалы, художественные фильмы, СМИ. Если ты работаешь с родным языком, если ты выходишь на улицу и видишь вывески, рекламу на белорусском – это способствует белорусизации. Я думаю, что через лет десять после таких действий большинство белорусов будет говорить на родном языке.


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