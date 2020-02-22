По Казахстану прокатилась волна протестов 1 22.02.2020, 13:09

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Люди вышли на улицы во многих городах страны.

Свыше сотни людей задержаны во второй половине дня 22 февраля на площадях и улицах, которые указало местом проведения митингов движение «Демократический выбор Казахстана». Еще десятки людей, сторонников создаваемой оппозиционной Демократической партии, подверглись задержаниям на площади в Алматы и рядом с ней в первой половине дня, сообщает «Радио Азаттык».

Фото: RFE/RL

Площадь Астана обозначили местом проведения двух отдельных антиправительственных акций две различные политические группы. В первой половине дня здесь собрались поддерживающие инициаторов создания Демократической партии, после обеда — люди, вышедшие на анонсированный живущим за рубежом оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым митинг. Обе акции сопровождались задержаниями.

ПРОТЕСТЫ СТОРОННИКОВ МАМАЯ

Десятки сторонников создаваемой оппозиционной Демократической партии задержаны после немногочисленного митинга в центре Алматы. Полицейские затащили людей в несколько автозаков и увезли в отделения. Это произошло, когда участники антиправительственной акции после ее завершения заявили, что пойдут в департамент полиции, чтобы требовать освобождения своих единомышленников, задержанных ранее в субботу.

Протестовавших на площади задерживали по несколько человек. Последней была задержана журналист Инга Иманбай, главный редактор газеты «Жас Алаш» и супруга Жанболата Мамая, главы инициативной группы по созданию Демократической партии.

— Разве нас спросили, хотим ли мы улицу Назарбаева, столицу Нур-Султан? Раньше мы смеялись над Северной Кореей и Туркменистаном. Назарбаевская власть уйдет. Демократическая партия все равно будет, все равно победит! — сказала Иманбай незадолго до задержания.

Как позже сообщили сторонники Инги Иманбай, полицейские отвезли ее домой. В ходе протеста и во время прямой трансляции накануне она говорила, что беременна.

Во время митинга около двух десятков человек скандировали «Жанболатқа бостандық!» («Свободу Жанболату!»). 31-летнего Мамая в ночь на 22 февраля по решению суда в Каскелене, городе в Алматинской области, отправили под административный арест на трое суток по обвинению в «призывах к несанкционированному митингу».

Чиновник, представившийся сотрудником акимата города, и заместитель прокурора города во время акции на площади в Алматы обратились к ее участникам, заявив, что митинг является незаконным, и призвали разойтись.

— Власть сама должна соблюдать закон. Поскольку власть сама не соблюдает, к вам никто не прислушивается. Власть, которая нарушает Конституцию, никто уважать не будет, — ответил член инициативной группы Толеген Жукеев, бывший секретарь Совета безопасности, объявивший о переходе в оппозицию в 2000-х годах.

— Мы должны поддержать таких людей, как Мамай, думающих о демократии. Это полицейское государство Назарбаева. Это недемократическое государство. Оно стало полицейским государством. Но у терпения есть конец. Не играйте с народом! — сказал один из выступавших на митинге до того, как начались задержания.

Участники акции озвучили требования освободить политических заключенных и призвали граждан «объединяться».

Прямая трансляция Азаттыка с площади Астана в Алматы:

Митингу предшествовали задержания на подступах к площади, вокруг которой с утра субботы дежурит множество полицейских. Там же припаркованы их машины и микроавтобусы.

Более десятка людей задержали утром 22 февраля в центре Алматы на выходе из хостела, когда они собирались направиться на расположенную в нескольких минутах ходьбы площадь Астана. Людей затащили в заранее пригнанные автозаки и увезли.

Фото: RFE/RL

После митинга полицейские продолжили задерживать людей на подступах к площади. На глазах корреспондентов задержаниям подверглись несколько человек.

— Я верил поначалу [президенту Казахстана Касым-Жомарту] Токаеву. Он учился в Москве, я тоже там учился. Он дипломат международного уровня... Но разве это не позор, то, что сегодня произошло? Я тоже говорил, чтобы меня забрали, видимо они (полицейские. — Ред.) постеснялись, потому что я пожилого возраста, — сказал Азаттыку после митинга пенсионер, представившийся Абаем Мукатайулы.

Фото: RFE/RL

Полиция не предоставила комментарии о задержаниях.

Задержания участников антиправительственной акции в поддержку инициаторов создания оппозиционной Демократической партии. Алматы, 22 февраля 2020 года.

Задержания участников антиправительственной акции в поддержку инициаторов создания оппозиционной Демократической партии. Алматы, 22 февраля 2020 года.

Инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с Мамаем, бывшим редактором ныне закрытой газеты «Саяси қалам — Трибуна», получила регистрацию в министерстве юстиции в декабре прошлого года. О планах создать эту партию в октябре заявили правозащитник Сергей Дуванов, бывший секретарь Совбеза Тулеген Жукеев, их единомышленники. На 22 февраля группа планировала провести в Алматы учредительный съезд партии, целью которой заявлены демократические реформы в стране. Однако на фоне давления на своих сторонников в регионах — снятия с поездов потенциальных делегатов, направлявшихся в Алматы, задержаний и арестов активистов — инициативная группа 19 февраля объявила об отмене съезда. В группе заявили, что власти чинят им препятствия, и призвали сторонников выйти на митинг.

Фото: RFE/RL

Согласно действующему в Казахстане закону о политических партиях, для регистрации партии нужно провести учредительный съезд с участием не менее тысячи человек, представляющих по меньшей мере две трети регионов. В рядах партии должно состоять как минимум 40 тысяч человек.

Фото: RFE/RL

МИТИНГИ ПОСЛЕ ПРИЗЫВА АБЛЯЗОВА И ЕГО ДВИЖЕНИЯ

Во второй половине дня 22 февраля на алматинской площади Астана полиция задержала около сотни людей, пришедших на митинг, который анонсировали бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов, живущий с 2009 года за рубежом, и его движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Они объявили об акциях протеста в этот день в нескольких городах.

Фото: RFE/RL

В Алматы и Нур-Султане в местах проведения митингов оказался недоступен мобильный Интернет. Корреспонденты Азаттыка не смогли из-за этого провести прямую онлайн-трансляцию.

Корреспонденты Азаттыка сообщили, что в Алматы до задержания люди скандировали: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), «Оян, Қазақстан» («Пробудись, Казахстан»), «Пусть Назарбаев уходит! Пусть Дарига уходит!».

Фото: RFE/RL

Задерживаемые говорили, что реакция полицейских на попытку протеста «неприемлема». Корреспонденту Азаттыка, который пытался записать мнения подходивших к площади людей, чинили препятствия. Мужчина, которого заталкивали в автозак, в ответ на вопрос журналиста о том, зачем он пришел к площади, сказал спокойным тоном: «Правды нет».

Женщина, стоявшая на перекрестке близ площади, увидев приближающихся к ней полицейских, возмутилась: «Почему я не могу ходить [куда захочу]. В собственной стране не могу ходить. Куда бы ни пошла — везде полиция. Не трогайте меня!» В момент задержания она громко сказала: «Смотрите, что они делают. Что я сделала? Проснитесь, казахи!»

Фото: RFE/RL

Среди задержанных в Алматы оказался активист-колясочник из Уральска Эрик Жумабаев, который ранее выходил на одиночные пикеты в своем городе, административном центре Западно-Казахстанской области.

У столичного дворца «Жастар», расположенного по проспекту Республика, заранее выставили полицейские автобусы, на прилегающей к нему улице — людей в штатском. В субботу закрылись и находящиеся поблизости объекты торговли и финансовые организации.

В 14 часов в Нур-Султане рядом по проспекту Республики начались задержания. Как передает корреспондент с места событий, два автобуса с задержанными тронулись с проспекта. Точное количество задержанных неизвестно. Одной из женщин на месте стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Фото: RFE/RL

В Шымкенте, городе республиканского значения на юге Казахстана, на глазах корреспондента Азаттыка в парке Независимости полиция увела в автозаки около 20 человек. Этот парк указало местом сбора своих сторонников движение Аблязова.

В Актобе, административном центре Актюбинской области, на улице, ведущей к Центральному рынку, задержали как минимум 10 человек. На месте находятся десятки сотрудников силовых органов.

В Темиртау, городе в Карагандинской области, во второй половине дня полицейские дежурили у памятника Неизвестному солдату на площади Гагарина и рядом с ней. Протестующих на этой площадке, которую обозначил ДВК как точку проведения митинга, замечено не было.