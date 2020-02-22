Time: В Сирии дошло до прямого столкновения России и Турции 5 22.02.2020, 13:22

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Российская авиация нанесла удар по турецким военным.

По данным министерства обороны Турции, два турецких солдата погибли в четверг в результате авиаудара на северо-западе Сирии после начала крупномасштабного наступления поддерживаемых Анкарой оппозиционных сил, атаковавших сирийские правительственные войска, пишет американское издание Time (перевод — inosmi.ru).

Число погибших турецких солдат, погибших в столкновениях в этом месяце на фоне сокрушительного наступления войск президента Сирии Башара Асада, направленного на отвоевание удерживаемых оппозицией районов в северо-западной сирийской провинции Идлиб, достигло 15 человек.

Намереваясь остановить наступление, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поклялся 12 февраля принять военные меры «повсюду в Сирии», если еще один турецкий солдат будет убит или ранен.

Наступление на нескольких фронтах спровоцировало самую большую волну беженцев среди гражданского населения за девять лет войны в Сирии, достигшей почти 1 миллиона человек, которые устремились к турецкой границе и теперь живут в палатках во время суровой зимней погоды.

Турецкие солдаты погибли в четверг после того, как боевики оппозиции обстреляли сирийские правительственные войска и вошли в деревню Найраб, которую войска Асада захватили 3 февраля. Турецкое агентство Anadolu сообщило, что боевики уничтожили сирийский танк и бронетранспортер, а также один танк захватили.

Российские военные заявили, что боевики начали массированное наступление на сирийские позиции близ Найраба под прикрытием турецкой артиллерии, добавив, что в результате обстрела были ранены четыре сирийских солдата. «Действия боевиков были поддержаны огнем турецкой артиллерии, что позволило боевикам прорвать оборону сирийской армии», — говорится в сообщении.

Военные добавили, что по просьбе сирийских военных российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по боевикам, чтобы не дать им продвинуться вперед, что позволило сирийским правительственным войскам «успешно отразить все атаки».

Не сразу стало ясно, кто погиб в результате российских авиаударов. В заявлении министерства обороны Турции, опубликованном в Twitter, говорится, что было убито до 50 сирийских солдат и что пять танков, два бронетранспортера и другая техника были уничтожены.

Нынешняя эскалация грозит перерасти в полномасштабный конфликт между Турцией и Сирией. Эрдоган призвал силы Асада отступить из Идлиба или столкнуться с «неминуемым» противодействием Турции. Ситуация развивается на фоне переговоров между турецкими и российскими официальными лицами о восстановлении спокойствия в районе Идлиба.

Турция и Россия поддерживают противоборствующие стороны в гражданской войне в Сирии. Недавняя кампания сирийского правительства против удерживаемого повстанцами Идлиба обнажила проблемы в сотрудничестве Москвы и Анкары и привела в последнее время к прямым столкновениям между сирийскими и турецкими войсками.

Турция поддерживает наблюдательные пункты на севере Сирии, которые были созданы для наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня с Россией в 2018 году. В последние недели она направила туда тысячи дополнительных войск и бронетехники и пригрозила атаковать войска Асада.

«Мы передаем наши последние предупреждения. Мы пока не достигли желаемых результатов, — сказал Эрдоган в среду. — Операция в Идлибе — это вопрос времени. Мы могли бы внезапно войти в Идлиб».

Ранее Анадолу сообщал, что боевики оппозиции атаковали сирийские правительственные войска и вошли в деревню Найраб, которую сирийские войска захватили в 3 феврале. В сообщении говорилось, что оппозиционные силы начали наступление на Найраб после того, как сирийские правительственные объекты попали под артиллерийский огонь.

Сирийские оппозиционные активисты подтвердили это сообщение, заявив, что поддерживаемые Турцией повстанцы штурмовали деревню Найраб близ стратегического города Саракеб, оба и были захвачены сирийскими войсками в начале этого месяца.

Британский сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о жертвах с обеих сторон. Не сразу стало ясно, участвовали ли в атаке турецкие войска. Сирийское государственное телевидение сообщило, что правительственные войска отбили атаки на Найраб. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская и турецкая делегации проведут дополнительные переговоры по снижению напряженности в провинции Идлиб, и что турецкие и российские лидеры также могут встретиться в случае необходимости.

«Это правда, что на данный момент есть различия в позициях (двух сторон)», — сказал Чавушоглу государственному телеканалу TRT. Делегации немного сократили свои разногласия, но «еще не достигли той точки, которую мы хотим», сказал он.

Турция и Россия в последние годы тесно координировали свои действия в провинции Идлиб. Перемирие, достигнутое между двумя странами, рухнуло в конце 2019 года, что привело к нынешнему сирийскому наступлению при поддержке России.

Российские официальные лица заявили, что они считают Турцию ответственной за срыв соглашения о прекращении огня, поскольку Анкара не сдержала своего обещания обуздать боевиков, которые продолжали атаковать сирийские и российские цели.