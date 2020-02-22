Twitter будет бороться с ложью политиков с помощью окраса постов 1 22.02.2020, 13:55

Фейки будут выделяться ярко-оранжевым цветом.

Социальная сеть Twitter под сообщениями общественных деятелей и политиков в ближайшее время сможет оставлять предупреждения, что они содержат некорректную или фейковую информацию, сообщает NBC News (перевод — liga.net).

Предупреждения будут написаны на ярко-оранжевом фоне. В них будет говориться о том, что твит содержит "вредную дезинформацию" и что из-за этого частота его показов будет снижена.

Предполагается, что под предупреждением будут расположены твиты верифицированных администрацией Twitter фактчекеров, журналистов и других пользователей, которые получат соответствующие права по аналогии с "Википедией". В них будут содержаться комментарии, поясняющие, что именно в оригинальном твите является ложью.

В Twitter подчеркнули, что это лишь один из вариантов для борьбы с дезинформацией, которые сейчас тестируются.

Сроки введения новых функций в компании также не уточнили. При этом в Twitter отметили, что рассматривают дезинформацию как "критическую проблему" сообщества.

Ранее в Twitter объявили, что полностью запрещают политическую рекламу. В компании не хотят, чтобы политические решения людей были скомпрометированы таргетированной рекламой.

Позже в компании объяснили, что речь идет о материалах, которые содержат ссылки на кандидатов, политическии партии, избранных или назначенных государственных чиновниках, выборы, референдумы, избирательные бюллетени, законодательство, постановления, директиву или судебные заключение.