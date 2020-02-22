закрыть
22 февраля 2020, суббота, 14:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Twitter будет бороться с ложью политиков с помощью окраса постов

1
  • 22.02.2020, 13:55
Twitter будет бороться с ложью политиков с помощью окраса постов

Фейки будут выделяться ярко-оранжевым цветом.

Социальная сеть Twitter под сообщениями общественных деятелей и политиков в ближайшее время сможет оставлять предупреждения, что они содержат некорректную или фейковую информацию, сообщает NBC News (перевод — liga.net).

Предупреждения будут написаны на ярко-оранжевом фоне. В них будет говориться о том, что твит содержит "вредную дезинформацию" и что из-за этого частота его показов будет снижена.

Предполагается, что под предупреждением будут расположены твиты верифицированных администрацией Twitter фактчекеров, журналистов и других пользователей, которые получат соответствующие права по аналогии с "Википедией". В них будут содержаться комментарии, поясняющие, что именно в оригинальном твите является ложью.

В Twitter подчеркнули, что это лишь один из вариантов для борьбы с дезинформацией, которые сейчас тестируются.

Сроки введения новых функций в компании также не уточнили. При этом в Twitter отметили, что рассматривают дезинформацию как "критическую проблему" сообщества.

Ранее в Twitter объявили, что полностью запрещают политическую рекламу. В компании не хотят, чтобы политические решения людей были скомпрометированы таргетированной рекламой.

Позже в компании объяснили, что речь идет о материалах, которые содержат ссылки на кандидатов, политическии партии, избранных или назначенных государственных чиновниках, выборы, референдумы, избирательные бюллетени, законодательство, постановления, директиву или судебные заключение.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич