Политолог: Я бы опасался на месте Лукашенко, когда Путин слишком весел 22.02.2020, 14:05

Что задумал Кремль в связи с «неожиданным предложением» по нефти?

В эфире «Эха Москвы» российский политолог Глеб Павловский коротко прокомментировал развязку нефтяного спора, иницированную Кремлем.

― С Беларусью дружба опять будет? Вроде как предложения уже из Москвы звучат по компенсациям за нефть.

― Во-первых, это 23 февраля. А нам в наши детские годы девочки дарили одеколон «Шипр», а Лукашенко — 300 миллионов баксов.

― Так все просто.

― Ну да. Он даже был изумлен.

― На суверенитет белорусский никто не будет посягать теперь?

― Во всяком случае, ужин ему оплатили. А дальше уже надо разговаривать. Нет, я думаю, сейчас нереально, слишком сложная вещь. Хотя, знаете, я бы опасался на его месте, когда Путин слишком весел. Это значит, что он что-то…

― Готовит очередной прикол.

― Да.

Напомним, что 21 февраля Лукашенко и Путин обсудили вопросы поставок нефти в Беларусь. Произошло это по инициативе Кремля. В итоге глава Беларуси объявил, что Россия предложила нашей стране компенсацию за налоговый маневр в $300 миллионов, в том числе за счет премии российским нефтяным компаниям.

По мнению белорусских экспертов, достигнутый компромисс не дает гарантий того, что нефтегазовый конфликт не вспыхнет с новой силой к концу года. Кроме того, пока публично не сообщается о том, что в ответ на уступки Москвы готов предложить Минск.

В то же время, российские СМИ публикуют предположения экспертов о причинах сговорчивости Кремля. По мнению одного из источников «Известий», ценой вопроса может стать продажа белорусских НПЗ российским нефтяным компаниям. Это, по словам эксперта, снимет все вопросы с поставками нефти в Беларусь, а Россия «решит вопрос конкуренции по нефтепродуктам на европейском рынке».