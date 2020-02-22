Жигимантас Морицас: Литовцы предпочитают возвращаться на родину из эмиграции 1 22.02.2020, 14:13

В стране постоянно появляются новые рабочие места.

Выход Великобритании из Европейского Союза вызвал массу событий. Так, например все больше литовцев интересуется возможностью вернутся из Англии в Литву. О том спровоцирует ли «Брексит» массовый исход литовских эмигрантов обратно на родину и какие могут быть последствия для экономики Литвы, корреспондент Сharter97.org побеседовал с Жигимантасом Морицасом, главным экономистом банка «Люминор».

- Какие могут быть последствия для литовской экономики, если экс-эмигранты начнут массово возвращаться из-за «Брексита» Великобритании в Литву?

- Прежде всего мне бы хотелось обратить внимание на то, что в результате «Брексита» не только возвращаются литовцы-эмигранты, но и сокращается поток литовцев, желающих уехать из Литвы.

Насколько мне известно, количество литовских граждан желающих вернуться на Родину из эмиграции увеличивается не только из Британии. Люди начинают возвращаться и из других стран.

Конечно, чтобы этот процесс стал более активным, эмигрантам нужно предложить что-то, что могло бы их заинтересовать, дополнительно мотивировать, чтобы вернуться на родину. Например, создать рабочие места, благодаря которым вернувшись в Литву они могли бы получать заработную плату ненамного меньше той, за которую работали в Англии. Очень надеюсь на то, что в ближайшем будущем баланс эмиграции граждан Литвы изменится в положительном направлении – больше будет возвращаться нежели эмигрировать.

- Правительство Великобритании представило новый порядок эмиграции – в страну не будут впускать гастарбайтеров и не владеющих английским работников. Может ли это повлиять на то, что поток гастарбайтеров устремится в другие страны ЕС, в том числе и в Литву?

- Думаю, что это хороший шанс для правительства Литвы хорошо обдумать, как вести эмиграционную политику. Решить, каких эмигрантов мы ждем в Литве, кого желаем принять, а кому отказать.

Пора, наконец, определиться с тем, есть ли у нас долговременная стратегия по приему эмигрантов. Например, почти 80% иностранцев, которые получают образование в литовских университетах, после его получения уезжают из страны. Это не совсем хорошая новость.

- С какими трудностями придется столкнуться в Литве возвращающимся из эмиграции жителям Литвы? Они не превратятся в безработных и обузу для экономики страны?

- Нет, не превратятся. В Литве постоянно появляются новые рабочие места, так что безработица им не грозит. Что же касается вызовов – то прежде всего таким станет – интеграция в жизнь Литвы - как их самих, так и их детей. Барьером, с которым вернувшимся придется столкнуться, станет бюрократия.