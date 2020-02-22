Председатель Докшицкого райисполкома убил на охоте своего друга-бизнесмена 22.02.2020, 14:20

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Следствие выясняет, случайно или нет.

В Докшицком районе погиб директор строительной компании «ЯВГ-сервис», владелец клуба «Сфера» 37-летний Валерий Янчак, сообщает «Витебский курьер news».

Трагедия произошла накануне — в бизнесмена на охоте выстрелил председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук. У убитого осталось четверо детей и беременная молодая жена.

Валерий Янчак. Фото Ok.ru

Как рассказал «Витебскому курьеру news» официальный представитель УВД Витебского облисполкома, следственный комитет разбирается, было ли убийство непреднамеренным.