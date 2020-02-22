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Фотофакт: Как выглядят зарубежные особняки украинских миллиардеров

  • 22.02.2020, 14:33
Фотофакт: Как выглядят зарубежные особняки украинских миллиардеров

Журналисты собрали всю доступную информацию.

В январе 2020 года международные и украинские СМИ всколыхнула новость о продаже самого дорого в мире особняка. Покупателем оказалась компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова. Дом на Лазурном берегу в курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра обошелся олигарху в $220 млн.

Лондонский дом Рината Ахметова

И это не самое крупное приобретение украинских миллиардеров за границами страны.

LIGA.net собрала всю доступную информацию о географии, стоимости и истории покупки зарубежной недвижимости пятью самыми богатыми людьми в Украине с состоянием более $1 млрд (список НВ/Dragon Capital).

Виктор Пинчук - пять вилл за один год

Лондонский пентхауз в жилом комплексе One Hyde Park в 2011-м стоил Ринату Ахметову ровно столько же, сколько и особняк на Лазурном берегу в 2019-м. О покупке лондонского дома впервые написала британская газета The Financial Times.

Пресс-служба компании СКМ Ахметова подтвердила, что сделка состоялась в 2007 году.

Пентхаус состоит из двух квартир общей площадью 2300 метров. По данным британского издания The Telegraph, в апартаментах установлены пуленепробиваемые окна и оборудовано убежище.

Российская недвижимость Вадима Новинского

Хозяева апартаментов в One Hyde Park могут пожизненно наслаждаться эксклюзивным сервисом обслуживания и кухней пятизвездочного отеля Mandarin Oriental, расположенного поблизости.

Игорь Коломойский и вилла на женевском озере

Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова в комментарии LIGA.net отказалась комментировать список личных активов бизнесмена и членов его семьи. "Вилла Les Cedres (Франция) была приобретена группой SCM, о чем мы сообщали. Данное приобретение рассматривается как финансовая инвестиция, поскольку менеджмент SCM видит в ней потенциал для роста. Таким образом, будет некорректно относить данный объект недвижимости к категории "личная недвижимость", - объяснила Терехова.

Геннадий Боголюбов и Grand Buildings на Трафальгарской площади

На самом деле, оформление недвижимости на собственную компанию - обычная практика. К примеру, испанская вилла Петра Порошенко также оформлена на компанию Feruvita SL.

The Daily Mail сообщала что содержание одной квартиры в One Hyde Park обходится его владельцу в $100 000 в год.


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