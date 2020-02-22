Брестчане: Если не мы, то кто? Народу нужны наши протесты 22.02.2020, 14:42

Борцы с заводом АКБ рассказали, почему они каждую неделю выходят на площадь.

Акции против аккумуляторного завода в Бресте продолжаются. Уже завтра, 23 февраля, состоится очередная акция протеста против строительства аккумуляторного завода. «В 12 часов люди соберутся на площади Ленина и пройдут до кинотеатра «Беларусь», - рассказали «Радыё Рацыя» сами участники протестов.

«Не прекращаются протесты, потому что для народа это важно и нужно. Если не мы, то кто»,

«Это пример для страны - как можно и нужно бороться и за свое здоровье, и за свободу, и за будущее, и за здоровье детей. Никто здесь никому не платит. Все ходят за идею», - говорят участники протестов.