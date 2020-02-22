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Видеофакт: Американцы преградили путь российским военным в Сирии

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  • 22.02.2020, 15:09
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Видеофакт: Американцы преградили путь российским военным в Сирии

Инцидент произошел в провинции Хасеке.

Подразделения Вооруженных сил США преградили путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда в сирийской провинции Хасеке. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как американские военные блокируют подъездные дороги к трассе М4 в зоне конфликта.

В начале февраля спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими частными военными компаниями. Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских ЧВК. Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.


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