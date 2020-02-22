Нериюс Мачюлис: Коронавирус может повлиять на экономику Литвы 22.02.2020, 15:29

На сегодняшний день инвесторы проявляют оптимизм.

О том, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на экономику Литвы, корреспондент Сharter97.org поговорили со старшим экономистом банка Swedbank в Литве Нериюсом Мачюлисом.

- Экономика Литвы может пострадать от охватившей Китай эпидемии коронавируса?

На первый взгляд, Литва, казалось бы, далека от кризиса и имеет мало общего с китайской экономикой. В прошлом году экспорт товаров из Литвы в Китай составил только 0,9 процента от общего объема, а туристы из Китая – это всего лишь 1 процент от количества прибывающих туристов.

Несколько большая уязвимость литовской экономики связана с импортом из Китая, но и здесь это всего 2,9 процента всего импорта. Складывается даже впечатление, что неспособность некоторое время покупать более дешевые потребительские товары китайского производства становится шансом для местных производителей, а не проблемой.

- То есть, поводов беспокоиться нет? Или все-таки есть?

Все-таки есть. Проблема, заключается в том, что многие литовские компании импортируют промежуточные товары и компоненты именно из Китая. Нарушение цепочки их поставок означает, что производство некоторых товаров в Литве также может остановиться. Что еще более важно, многие из наших основных партнеров в ЕС сильно зависят от поставок деталей из Китая. Если эта цепочка поставок прервется, и, например, немецким производителям придется прекратить производство без получения запчастей, наши отечественные компании тоже это почувствуют – сократиться потребность в компонентах, которые производятся в Литве.

Возможно, эпидемия вируса вскоре прекратится, цепь поставок будет восстановлена, а экономические показатели во многих странах будут плохими только в первом квартале этого года. Возможно, это даже и хорошо, что многие жители остаются спокойными и расслабленными, поскольку глобальная паника еще больше усугубит негативный шок для мировой экономики.

- Это значит, что все хорошо, а бизнес по-прежнему может строить планы на будущее?

- Мне лично энтузиазм инвесторов не кажется своевременным – вероятность продолжительных потрясений и еще больших человеческих и экономических потерь остается высокой.

В любом случае, как для компаний, так и для инвесторов стоит задуматься о том, насколько уязвимы производственные и логистические цепочки многих товаров и какие непредсказуемые, но важные последствия могут быть.