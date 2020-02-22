закрыть
22 февраля 2020, суббота, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Витебская блогерша - судье: Вы считаете себя выше Конституции?

2
  • 22.02.2020, 15:44
  • 3,064
Витебская блогерша - судье: Вы считаете себя выше Конституции?

Елена Янушковская проигнорировала запрет на видеосъемку в зале суда.

Витебская блогерша проигнорировала запрет на видеосъемку в зале суда, и это не имело никаких последствий. Елена Янушковская сделала видеозаписи шести судебных разбирательств в Витебском областном суде по жалобам участников акций в поддержку независимости Беларуси. В том числе и двух процессов по собственным кассационным жалобам, передает baj.by.

Блогерша, создатель видеоканала «Настоящая Беларусь» Елена Янушковская начала делать видеосъемку еще в фойе здания суда. А потом установила телефон на штативе в зале - около трибуны для выступлений.

Судья Светлана Иванова пыталась сделать ей замечание, сказав: «Я запрещаю вам снимать». «Вы считаете себя выше Конституции?», - парировала блогер. Вопрос остался без ответа, и Елена Янушковская беспрепятственно вела съемки, пока Светлана Иванова разбирала кассационные жалобы активистов.

«Есть Конституция, которая позволяет гражданам собирать и распространять информацию. Суд - это публичное место, процесс открыт, присутствующие в зале не были против, поэтому я снимала. Публичность и гласность - это наша защита. Не надо бояться и прислушиваться к выдуманным запретам. Я выложу видеоролик, и пусть все видят, как проходят процессы в областном суде», - объяснила свой поступок блогерша.

Судья Ирина Смолякова, которая заменила Светлану Иванову, ограничилась только общим замечанием о необходимости поддержания порядка в зале судебных заседаний.

На видеозапись попали выступления всех активистов, которые хотели обжаловать штрафы, вынесенные им районным судом по обвинению в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. В том числе Татьяны Северинец, она обжаловала штраф «за призывы на несанкционированную акцию» - за объявления в Facebook о событиях в Витебске 29 декабря 2019 года.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич