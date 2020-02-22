Витебская блогерша - судье: Вы считаете себя выше Конституции? 2 22.02.2020, 15:44

3,064

Елена Янушковская проигнорировала запрет на видеосъемку в зале суда.

Витебская блогерша проигнорировала запрет на видеосъемку в зале суда, и это не имело никаких последствий. Елена Янушковская сделала видеозаписи шести судебных разбирательств в Витебском областном суде по жалобам участников акций в поддержку независимости Беларуси. В том числе и двух процессов по собственным кассационным жалобам, передает baj.by.

Блогерша, создатель видеоканала «Настоящая Беларусь» Елена Янушковская начала делать видеосъемку еще в фойе здания суда. А потом установила телефон на штативе в зале - около трибуны для выступлений.

Судья Светлана Иванова пыталась сделать ей замечание, сказав: «Я запрещаю вам снимать». «Вы считаете себя выше Конституции?», - парировала блогер. Вопрос остался без ответа, и Елена Янушковская беспрепятственно вела съемки, пока Светлана Иванова разбирала кассационные жалобы активистов.

«Есть Конституция, которая позволяет гражданам собирать и распространять информацию. Суд - это публичное место, процесс открыт, присутствующие в зале не были против, поэтому я снимала. Публичность и гласность - это наша защита. Не надо бояться и прислушиваться к выдуманным запретам. Я выложу видеоролик, и пусть все видят, как проходят процессы в областном суде», - объяснила свой поступок блогерша.

Судья Ирина Смолякова, которая заменила Светлану Иванову, ограничилась только общим замечанием о необходимости поддержания порядка в зале судебных заседаний.

На видеозапись попали выступления всех активистов, которые хотели обжаловать штрафы, вынесенные им районным судом по обвинению в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. В том числе Татьяны Северинец, она обжаловала штраф «за призывы на несанкционированную акцию» - за объявления в Facebook о событиях в Витебске 29 декабря 2019 года.