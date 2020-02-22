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The National Interest: МиГ-35 почти не отличается от МиГ-29

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  • 22.02.2020, 16:08
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The National Interest: МиГ-35 почти не отличается от МиГ-29
Иллюстрационное фото

МиГ-29 впервые поднялся в воздух в 1977 году, МиГ-35 — в 2016-м.

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-35 отличаются, но незначительно, пишет в The National Interest (перевод - lenta.ru) обозреватель Марк Епископос.

В публикации американского журнала говорится, что одной из особенностей МиГ-35 является широкая номенклатура вооружений, которые способен переносить истребитель, однако многие из его усовершенствований обнаруживаются еще у МиГ-29К.

То обстоятельство, что МиГ-35 позиционируется «МиГ» как истребитель поколения 4++, автор связал с тем, что производитель «хочет представить его не очередной модернизацией, а огромным техническим скачком над МиГ-29».


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