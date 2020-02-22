Белорус на такси догнал маршрутку, вошел в салон и ударил водителя по лицу 1 22.02.2020, 16:36

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Иллюстрационное фото

Из-за чего мужчина так обиделся на маршрутчика?

Мужчина возвращался из Витебска домой, в одну из деревень. Ждал маршрутку на автобусной остановке, но нужная маршрутка проехала мимо. Мужчина разозлился. Он вызвал такси и догнал микроавтобус: вошел в салон, ударил водителя по лицу и вышел, передает onliner.by.

Инцидент произошел 4 декабря. Напавшему на водителя мужчине 43 года. Нужно отметить, что он сам выбрал неправильную остановку: этого остановочного пункта просто не было на маршруте нужной ему маршрутки. Водитель же позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.

— Личность подозреваемого оперативно установлена, и он был задержан сотрудниками милиции. Витебским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе допроса он пояснил, что причиной данного поступка стали злость и обида на водителя, так как он не остановился, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

Следователи допросили потерпевшего, обвиняемого и свидетелей. Проведена проверка показаний на месте, очная ставка, осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами, собран характеризующий материал, заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 («Незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств») и ч. 1 ст. 339 («Хулиганство») Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.