Мартинас Нагявичюс: Литва интенсивно развивает использование «зеленой» энергии 22.02.2020, 16:47

Литва производит более 24% энергии из возобновляемых источников.

Согласно данным Евростата, из возобновляемых источников энергии в Литве производится 24,4 процента энергии, в то время как средний показатель по ЕС – 18 процентов. О том, как Литве удалось совершить прорыв в использовании «зеленой» энергии корреспондент Charter97.org поговорил с Мартинасом Нагявичюсом, президентом Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии.

- Каким образом Литве удалось совершить скачок и в использовании энергии из возобновляющихся источников превысить средний показатель по Европейскому союзу,

- Прежде всего за счет использования биотоплива для поставок тепла в сетях центрального отопления.

- Развитие производства и использования «зеленой» энергии в Литве – это заслуга государства или и частного бизнеса?

- Надо признать, что правительству в этом случае частично принадлежит заслуга создания соответствующих, благоприятных условий в результате которых стало выгодно развивать производство энергии из возобновляющихся источников. Частично на этот процесс повлияли обстоятельства. Российский концерн «Газпром», который долгое время был единственным поставщиком природного газа для Литвы и поставлял его по высокой цене, оказался мощным фактором развития производства и потребления биотоплива.

- Какие по вашему мнению основные вызовы у дальнейшего развития “зеленой” энергетики в Литве?

- До 2050 года стратегия правительства предусматривает что 100 проц. энергии для производства тепла и электричества будет производиться из возобновляемых источников энергии. В транспортном секторе этот показатель должен будет вырасти до 50 процентов.

Что же касается вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться, это то, что прежде всего временами политикам не хватает политической воли для того, чтобы установить налоги на использование традиционной «грязной энергетики», которая загрязняет окружающую среду. Именно поэтому использование в качестве топлива горючих ископаемых продолжает оставаться экономически выгодным. В результате государству приходиться тратиться на субсидии для развития зеленой энергетики. Высокие налоги за загрязнение окружающей среды быстро превратили бы традиционную энергетику в невыгодную и спровоцировали бы «взрыв» производства энергии из возобновляемых источников энергии. К сожалению, все это означало бы рост цен и недовольство со стороны населения – именно поэтому политикам как я сказал вначале и не хватает политической воли.