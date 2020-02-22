США обвиняют РФ в развертывании масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе 3 22.02.2020, 17:18

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Фейки создаются на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках.

Россия стоит за масштабной кампанией по дезинформации о ситуации вокруг коронавируса, сообщили официальные представители США. Об этом пишет AFP со ссылкой на собственные источники.

По информации Агентства, тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram распространяют дезинформацию о вирусе COVID-19, направленную против Соединенных Штатов, передает «Новое время».

Кампанию по дезинформации, которая включает распространение теорий заговора, РФ начала месяц назад, отметили собеседники Франс-Пресс.

«Цель России — посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний», — заявил заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

Отмечается, что фейки создаются на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках, а среди распространяемых россиянами теорий — идея о том, что вирус был создан США для «ведения экономической войны с Китаем».

Также один из месседжей дезинформационной кампании РФ, — что COVID-19 якобы является «биологическим оружием, разработанным ЦРУ», подчеркнули собеседники информагентства.

Напомним, согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 77 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев — в китайской провинции Хубей) и более 2300 смертей.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в ВОЗ считают, что заразиться инфекцией могут две трети населения планеты.