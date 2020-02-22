закрыть
22 февраля 2020, суббота, 18:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

США обвиняют РФ в развертывании масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе

3
  • 22.02.2020, 17:18
  • 2,091
США обвиняют РФ в развертывании масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе

Фейки создаются на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках.

Россия стоит за масштабной кампанией по дезинформации о ситуации вокруг коронавируса, сообщили официальные представители США. Об этом пишет AFP со ссылкой на собственные источники.

По информации Агентства, тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram распространяют дезинформацию о вирусе COVID-19, направленную против Соединенных Штатов, передает «Новое время».

Кампанию по дезинформации, которая включает распространение теорий заговора, РФ начала месяц назад, отметили собеседники Франс-Пресс.

«Цель России — посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний», — заявил заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

Отмечается, что фейки создаются на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках, а среди распространяемых россиянами теорий — идея о том, что вирус был создан США для «ведения экономической войны с Китаем».

Также один из месседжей дезинформационной кампании РФ, — что COVID-19 якобы является «биологическим оружием, разработанным ЦРУ», подчеркнули собеседники информагентства.

Напомним, согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 77 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев — в китайской провинции Хубей) и более 2300 смертей.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в ВОЗ считают, что заразиться инфекцией могут две трети населения планеты.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич