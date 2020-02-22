На 23 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

На 23 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности1
- 22.02.2020, 17:15
- 1,184
Ожидается порывистый ветер со скоростью до 15−20 м/с.
На воскресенье, 23 февраля, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности, сообщает Белгидрометцентр.
«По большей части территории страны, в том числе и в Минске, ожидается порывистый ветер со скоростью до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).