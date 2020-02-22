закрыть
22 февраля 2020, суббота, 18:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

На 23 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

1
  • 22.02.2020, 17:15
  • 1,184
На 23 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Ожидается порывистый ветер со скоростью до 15−20 м/с.

На воскресенье, 23 февраля, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности, сообщает Белгидрометцентр.

«По большей части территории страны, в том числе и в Минске, ожидается порывистый ветер со скоростью до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич