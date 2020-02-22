Почему не радует новость об очередных танкерах с нефтью 2 Кирилл Иванов

22.02.2020, 17:49

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Иллюстрационное фото

Как и другие сообщения и заявления последних дней.

Если продолжение поставок нефти в Беларусь с помощью танкеров, простите за наивность, это начало большого пути к энергетической независимости от России, то особой радости такая новость не вызывает. Хотя бы потому, что это еще одна причина жалеть о бездарно потраченных двадцати пяти годах.

Если же это всего лишь попытка сделать посговорчивей многолетнего донора, то становится грустно вдвойне. Так как это будет означать очередные годы «в молоко». И риск однажды получить желанные цены как у Смоленской области, став ее «углубленной» соседкой.

Не радует и новость о том, что власти включили в список предлагаемых для приватизации в 2020-м предприятий «Горизонт» и «Гомсельмаш». Оба предприятия, а также десятки и сотни их собратьев, годами высасывали из бюджета деньги, накапливая долги и теряя способность соперничать с конкурентами.

И снова простите за наивность. Возможно так просто совпало, но в приватизационный список они попали именно после того, как Москва решительно отказалась субсидировать белорусскую экономику. В том числе и ее прожорливый госсектор.

Верхом наивности, пожалуй, было бы ответить на инициативу чиновников ввести административную ответственность за оскорбление учеников встречными предложениями. Например, наконец решить вопрос загруженности документооборотом. Избавить учителей от необходимости сидеть в избирательных комиссиях. Не гонять их в аквапарки и ледовые дворцы, не заставлять выбивать из родителей деньги и подарки.

И напоследок о переживаниях руководителя страны о том, сможем ли мы провести у себя чемпионат Европы по биатлону, «не подведя международников». Интересно, что по этому поводу думают бюджетники, которым сейчас «в ручном режиме» пересчитывают начисленные «с перекосами» зарплаты?

Кирилл Иванов, «Солидарность»