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Великобритания с марта начнет выдавать обновленные после Brexit паспорта

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  • 22.02.2020, 18:01
Великобритания с марта начнет выдавать обновленные после Brexit паспорта

Британцы начнут получать паспорта синего цвета.

Британцы со следующего месяца начнут получать паспорта синего цвета – это еще одно следствие выхода их страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Первый из паспортов нового образца, описанный правительством как возвращение к" культовому " дизайну, будет выпущен и выдан владельцу в начале марта.

Министр внутренних дел Прити Патель заявила: "выход из ЕС дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность, и я не могу дождаться, чтобы путешествовать с ним".

Введение синих паспортов будет поэтапным, и с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и заменят свои бордовые предшественники.

Бывший премьер-министр Тереза Мэй объявила о возвращении синих паспортов в декабре 2017 года, назвав это "выражением нашей независимости и суверенитета".

Британия перешла на бордовые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС, а некоторые сторонники Brexit использовали референдум за выход из блока как аргумент возврата к синему цвету, который впервые был использован в 1921 году.

Кроме изменения цвета, новые паспорта Великобритании, выданные со следующего месяца, будут украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Министерство внутренних дел хвастается, что это будет также "наиболее технологически продвинутый британский паспорт в истории", с множеством новых и обновленных функций безопасности.

Документ включает в себя страницу данных из поликарбоната, содержит технологии, встроенные в документ для обеспечения безопасности персональных данных.

Стандартные паспорта как и раньше будут содержать 34 страницы, в то время как паспорта "Джамбо" для частых путешественников теперь будут содержать 54 страницы.

Те, у кого есть действительные бордовые паспорта, могут продолжать использовать их для поездок до окончания срока их действия.

С марта прошлого года бордовые паспорта стали выдавать без надписи "Европейский Союз" на лицевой стороне обложки.


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