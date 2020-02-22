На выборах в Иране лидирует оппозиция президента Роухани 22.02.2020, 18:23

ХАСАН РОУХАНИ

ФОТО: AFP

Окончательные результаты ожидаются 24 февраля.

На парламентских выборах в Иране лидируют консерваторы и сторонники жесткого курса. По предварительным подсчетам информагентства Reuters, опубликованным в субботу, 22 февраля, представители этих политических лагерей получат 83 из 290 мест в парламенте. По предварительным подсчетам иранского информагентства Fars, на основе уже имеющихся данных, они могут рассчитывать на 135 мест. При этом еще 20 мандатов достанутся сторонникам курса реформ, поддерживающим действующего президента Хасана Роухани, а другие 28 мест - независимым кандидатам. Судьба остальных мест пока неизвестна, передает DW.

Предварительные результаты свидетельствуют также о победе противников Роухани в столице Тегеране, где на 30 наиболее политически значимых мест претендовали более 1300 кандидатов.

Более 7000 кандидатов на 290 мандатов

Выборы в парламент Ирана прошли накануне. На 290 депутатских мандатов претендовали более 7000 кандидатов, которые были допущены Советом стражей конституции. После того, как Совет отклонил кандидатуры 75 процентов умеренных кандидатов, поддерживающих президента Роухани, наблюдатели стали говорить о хороших шансах оппозиционного лагеря.

Депутатов однопалатного иранского парламента выбирают на четырехлетний срок. В крупных городах на подсчет голосов может уйти до трех дней. В связи с этим окончательные результаты выборов ожидаются в понедельник, 24 февраля.