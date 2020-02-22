«Старик, уходи!»: в Казахстане прошли акции протеста 2 22.02.2020, 18:40

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Люди скандировали «Пробудись, Казахстан», «Пусть Назарбаев уходит!».

На митингах оппозиции в Казахстане задержано более сотни человек. Выйти на акции протеста в разных городах страны своих сторонников призвали две оппозиционные силы Казахстана - новая Демократическая партия во главе с Жанболатом Мамаем и движение "Демократический выбор" оппозиционера Мухтара Аблязова. Власти ранее отказались согласовывать митинги, передает svoboda.org.

Накануне акции полицейские задержали Жанболата Мамая. Суд отправил его под административный арест на три дня.

Среди главных требований протестующих - прекратить репрессии и преследование оппозиционеров, а также освободить политзаключенных. Люди скандировали "Пробудись, Казахстан", "Пусть Назарбаев уходит!" и "Старик, уходи!".

В Алма-Ате и Нур-Султане в местах проведения митингов оказался недоступен мобильный интернет. Журналисты не смогли вести прямые трансляции для своих изданий.

Движение "Демократический выбор" во главе с Мухтаром Аблязовым признано в Казахстане экстремистским с 2018 года. Десятки человек привлечены к уголовной ответственности по обвинению в участии в запрещенном движении, некоторые приговорены к реальным тюремным срокам. Все акции "Демократического выбора" власти Казахстана считают незаконными.