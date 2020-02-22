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В Гааге согласились рассмотреть нарушения РФ Морского права

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  • 22.02.2020, 19:49
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В Гааге согласились рассмотреть нарушения РФ Морского права

Гаагский трибунал отклонил попытки РФ избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе.

Арбитражный суд, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), в деле Украина против России отклонил позицию РФ об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит аспекты требований Украины, связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Россия пыталась исключить эти два жизненно важных международных водных пути из сферы регулирования международного морского права, передает liga.net.

Сообщается, что суд согласился с Украиной: требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу.

В МИД уточняют, что это решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановки судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству.

Украина подготовит надлежащее представление дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу, сказано в комментарии на сайте МИД.

25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины.

25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре по обмену.

У 18 ноября 2019 года, состоялась передача Украине этих кораблей.

Позже стало известно, что они находятся в "угробленном" состоянии - россияне забрали оттуда даже плафоны и унитазы.


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