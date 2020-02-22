закрыть
22 февраля 2020, суббота, 21:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Перестал ездить в общественном транспорте»

6
  • 22.02.2020, 20:01
  • 3,420
«Перестал ездить в общественном транспорте»
Фото: tut.by

Китайцы из Беларуси — о реакции окружающих и коронавирусе.

Коронавирус COVID-19 вызвал не только волну заболеваемости, но и вспышку иррациональных страхов, которые ставят между вирусом и китайцами знак равенства. Tut.by побеседовал с гражданами Китая, которые сейчас живут в Беларуси, о том, как к ним относятся окружающие, с какими странными реакциями они сталкивались и как на их жизнь повлиял коронавирус нового типа.

Фото: tut.by

После обеда в магазине китайских продуктов на улице Октябрьской в Минске нет никого, кроме продавца Марии. Со всех сторон на нее смотрят витрины с лапшой, соусами и другими товарами, по которым студенты из стран Азии могут скучать вдали от дома.

Своих постоянных клиентов Мария знает в лицо. Даже изучила их расписание. Рассказывает, что в прошлом семестре пары у студентов начинались с самого утра, в этом — позже. К 16 часам они как раз должны возвращаться с учебы.

По наблюдениям Марии, в студенческой среде ситуация с коронавирусом воспринимается спокойно.

— Поначалу, рассказывали ребята из Китая, была какая-то тревога, сейчас утихла. Тем более здесь, в общежитии, живут студенты, которые на каникулы домой не уезжали. Те, кто уехали и вернулись, сейчас в «Бригантине».

Мария не привыкла делить своих клиентов по национальности, ко всем она относится одинаково. Такое же ровное отношение она наблюдает и у постоянных посетителей.

— Вот если кто-то посторонний зайдет, это сразу ощущается. Недавно я простудилась, поэтому ходила на работу в маске, чтобы никого не заразить. Так вот случайные посетители спрашивали: «От коронавируса спасаетесь?» А я ведь, наоборот, сама не хотела быть источником инфекции.

«Часто вижу посты, в которых люди пишут: „Не хочу пересекаться на улице с китайцами, потому что не хочу умереть“»

Ли и Кун только возвращаются с учебы в общежитие. На русском языке они практически не говорят, но быстро придумывают, как наладить коммуникацию: достают смартфон и просят задать вопрос гугл-переводчику.

Ребята приехали в Беларусь прошлой осенью — сейчас они учатся на факультете доуниверситетской подготовки БГУ.

— ФДО, — на уверенном русском говорят Ли и Кун.

Фото: tut.by

— Вы следите за ситуацией с новым коронавирусом? — пытаемся объяснить, о чем будет следующий вопрос.

— Конечно. Мы очень сожалеем, что он появился. Но это не наша вина.

— А сталкивались ли вы с настороженным отношением к себе со стороны окружающих только потому, что вы из Китая?

— Нет, такого никогда не было. Белорусы — очень хорошие люди, — без онлайн-переводчика говорят студенты и скрываются в магазине китайских продуктов.

Чен приехал в Беларусь в августе 2019-го. Он тоже учится на ФДО. Говорить на русском ему пока тяжело, а вот на английском — запросто.

Про жизнь в Минске Чэн говорит: людям из Китая здесь очень комфортно и безопасно. С предвзятым отношением к себе он, уверяет, никогда не сталкивался. Но только в «реале».

Фото: tut.by

— Лицом к лицу я не сталкивался с людьми, которые бы считали, что я по умолчанию — источник коронавируса, потому что я из Китая. А ведь так сейчас думают многие. Но вот в социальных сетях я часто вижу посты (даже среди своих друзей!), в которых пишут, что они не хотят встречаться и пересекаться на улице с китайцами. Объясняют это так: «Потому что я не хочу умереть». Честно говоря, был удивлен, когда прочитал это.

Друзей Ли, Цао и Лю мы перехватываем по пути в общежитие. В Беларусь они приехали всего на год — учиться по обмену на филфаке БГУ.

Отношение окружающих к ним, говорят ребята, китайский коронавирус не изменил. По крайней мере, они этого не заметили. Запомнился один случай, и он был довольно неприятный.

Фото: tut.by

— Я ехала в лифте, следом за мной зашла девушка из Туркменистана. Увидев мое лицо, стала закрывать лицо локтем. Как бы для того, чтобы не заразиться от меня ничем.

— И как вы отреагировали?

— Я посмеялась. Локоть, если что, от вирусов и инфекций не спасет. Нужна хотя бы маска.

В остальном, рассказывают студенты, коронавирус на их жизнь никак не повлиял. Разве что в блоке стало более просторно: соседи, которые уехали на каникулы в Китай, все еще не вернулись.

«Специально перестал пользоваться общественным транспортом, потому что знаю, что китайцев боятся»

Сяо Чен живет в Беларуси уже 11 лет. Здесь он окончил факультет радиофизики БГУ, после окончания университета занялся бизнесом в сфере туристических и переводческих услуг.

Фото: tut.by

Cяо рассказывает, что ни разу с проявлениями ксенофобии из-за коронавируса в свой адрес не сталкивался, но наслышан, что сейчас к гражданам Китая довольно настороженное отношение. По этой причине он решил «без надобности» на улицу не выходить.

— От прогулок я отказался. Еще специально перестал пользоваться общественным транспортом, потому что знаю, что китайцев боятся. В магазин хожу пешком. Если нужно куда-то по делам, вызываю такси. Все остальное время провожу дома.

— Но почему?

— Я привык думать о чувствах других людей. Я же знаю, что люди боятся коронавируса.

Но и до него, по личному опыту Сяо, отношение к китайцам в Беларуси было не самым дружелюбным. Он приводит пример из жизни:

— Однажды я пришел в магазин одежды, набрал много вещей, чтобы примерить. Мужчина, который содержал тот магазин, видимо, подумал, я вьетнамец и перекупщик, стал на меня кричать что-то вроде «Понаехали тут, отправляйтесь к себе домой». Было не очень приятно.

Но в целом, говорит Сяо, дружелюбных людей больше.

— Недавно со мной в магазине заговорила женщина, сказала, что у меня очень хороший русский. Потом к разговору присоединился мужчина. Но бывает по-разному, конечно.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич