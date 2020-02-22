«Перестал ездить в общественном транспорте» 6 22.02.2020, 20:01

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Фото: tut.by

Китайцы из Беларуси — о реакции окружающих и коронавирусе.

Коронавирус COVID-19 вызвал не только волну заболеваемости, но и вспышку иррациональных страхов, которые ставят между вирусом и китайцами знак равенства. Tut.by побеседовал с гражданами Китая, которые сейчас живут в Беларуси, о том, как к ним относятся окружающие, с какими странными реакциями они сталкивались и как на их жизнь повлиял коронавирус нового типа.

Фото: tut.by

После обеда в магазине китайских продуктов на улице Октябрьской в Минске нет никого, кроме продавца Марии. Со всех сторон на нее смотрят витрины с лапшой, соусами и другими товарами, по которым студенты из стран Азии могут скучать вдали от дома.

Своих постоянных клиентов Мария знает в лицо. Даже изучила их расписание. Рассказывает, что в прошлом семестре пары у студентов начинались с самого утра, в этом — позже. К 16 часам они как раз должны возвращаться с учебы.

По наблюдениям Марии, в студенческой среде ситуация с коронавирусом воспринимается спокойно.

— Поначалу, рассказывали ребята из Китая, была какая-то тревога, сейчас утихла. Тем более здесь, в общежитии, живут студенты, которые на каникулы домой не уезжали. Те, кто уехали и вернулись, сейчас в «Бригантине».

Мария не привыкла делить своих клиентов по национальности, ко всем она относится одинаково. Такое же ровное отношение она наблюдает и у постоянных посетителей.

— Вот если кто-то посторонний зайдет, это сразу ощущается. Недавно я простудилась, поэтому ходила на работу в маске, чтобы никого не заразить. Так вот случайные посетители спрашивали: «От коронавируса спасаетесь?» А я ведь, наоборот, сама не хотела быть источником инфекции.

«Часто вижу посты, в которых люди пишут: „Не хочу пересекаться на улице с китайцами, потому что не хочу умереть“»

Ли и Кун только возвращаются с учебы в общежитие. На русском языке они практически не говорят, но быстро придумывают, как наладить коммуникацию: достают смартфон и просят задать вопрос гугл-переводчику.

Ребята приехали в Беларусь прошлой осенью — сейчас они учатся на факультете доуниверситетской подготовки БГУ.

— ФДО, — на уверенном русском говорят Ли и Кун.

Фото: tut.by

— Вы следите за ситуацией с новым коронавирусом? — пытаемся объяснить, о чем будет следующий вопрос.

— Конечно. Мы очень сожалеем, что он появился. Но это не наша вина.

— А сталкивались ли вы с настороженным отношением к себе со стороны окружающих только потому, что вы из Китая?

— Нет, такого никогда не было. Белорусы — очень хорошие люди, — без онлайн-переводчика говорят студенты и скрываются в магазине китайских продуктов.

Чен приехал в Беларусь в августе 2019-го. Он тоже учится на ФДО. Говорить на русском ему пока тяжело, а вот на английском — запросто.

Про жизнь в Минске Чэн говорит: людям из Китая здесь очень комфортно и безопасно. С предвзятым отношением к себе он, уверяет, никогда не сталкивался. Но только в «реале».

Фото: tut.by

— Лицом к лицу я не сталкивался с людьми, которые бы считали, что я по умолчанию — источник коронавируса, потому что я из Китая. А ведь так сейчас думают многие. Но вот в социальных сетях я часто вижу посты (даже среди своих друзей!), в которых пишут, что они не хотят встречаться и пересекаться на улице с китайцами. Объясняют это так: «Потому что я не хочу умереть». Честно говоря, был удивлен, когда прочитал это.

Друзей Ли, Цао и Лю мы перехватываем по пути в общежитие. В Беларусь они приехали всего на год — учиться по обмену на филфаке БГУ.

Отношение окружающих к ним, говорят ребята, китайский коронавирус не изменил. По крайней мере, они этого не заметили. Запомнился один случай, и он был довольно неприятный.

Фото: tut.by

— Я ехала в лифте, следом за мной зашла девушка из Туркменистана. Увидев мое лицо, стала закрывать лицо локтем. Как бы для того, чтобы не заразиться от меня ничем.

— И как вы отреагировали?

— Я посмеялась. Локоть, если что, от вирусов и инфекций не спасет. Нужна хотя бы маска.

В остальном, рассказывают студенты, коронавирус на их жизнь никак не повлиял. Разве что в блоке стало более просторно: соседи, которые уехали на каникулы в Китай, все еще не вернулись.

«Специально перестал пользоваться общественным транспортом, потому что знаю, что китайцев боятся»

Сяо Чен живет в Беларуси уже 11 лет. Здесь он окончил факультет радиофизики БГУ, после окончания университета занялся бизнесом в сфере туристических и переводческих услуг.

Фото: tut.by

Cяо рассказывает, что ни разу с проявлениями ксенофобии из-за коронавируса в свой адрес не сталкивался, но наслышан, что сейчас к гражданам Китая довольно настороженное отношение. По этой причине он решил «без надобности» на улицу не выходить.

— От прогулок я отказался. Еще специально перестал пользоваться общественным транспортом, потому что знаю, что китайцев боятся. В магазин хожу пешком. Если нужно куда-то по делам, вызываю такси. Все остальное время провожу дома.

— Но почему?

— Я привык думать о чувствах других людей. Я же знаю, что люди боятся коронавируса.

Но и до него, по личному опыту Сяо, отношение к китайцам в Беларуси было не самым дружелюбным. Он приводит пример из жизни:

— Однажды я пришел в магазин одежды, набрал много вещей, чтобы примерить. Мужчина, который содержал тот магазин, видимо, подумал, я вьетнамец и перекупщик, стал на меня кричать что-то вроде «Понаехали тут, отправляйтесь к себе домой». Было не очень приятно.

Но в целом, говорит Сяо, дружелюбных людей больше.

— Недавно со мной в магазине заговорила женщина, сказала, что у меня очень хороший русский. Потом к разговору присоединился мужчина. Но бывает по-разному, конечно.