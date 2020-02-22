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Турция обстреляла 21 цель в Сирии

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  • 22.02.2020, 20:17
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Турция обстреляла 21 цель в Сирии

Огонь был открыт в ответ на гибель турецкого военного.

Вооруженные силы Турции произвели обстрел 21 цели в Идлибе, Сирия. Огонь был открыт в ответ на гибель турецкого военного.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на информагентство Anadolu.

В турецком Министерстве обороны сообщили, что удар был нанесен в ответ на танковый обстрел позиций Вооруженных сил Турции на северо-западе Сирии, в результате которого один турецкий военнослужащий получил тяжелые ранения и скончался по дороге в больницу.

Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации ведут наступление на сельские районы Алеппо и часть соседней провинции Идлиб, подконтрольные сирийской оппозиции.

20 февраля в результате авиаудара сил сирийского режима Башара Асада в сирийской провинции Идлиб погибли два турецких военнослужащих и еще пять получили ранения.

В ходе предыдущих двух атак со стороны правительственных сил погибли 13 турецких военнослужащих. В связи с наступлением сил Асада на Идлиб президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о начале полноценной военной операции в этом регионе.


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