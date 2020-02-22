В России «времени на раскачку нет» уже 20 лет 3 22.02.2020, 20:37

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Путин произносит эту фразу с 2000 года.

20 февраля Владимир Путин в интервью ТАСС сказал, что члены нового правительства России — люди с опытом, поэтому им не потребуется «никакого времени на раскачку». Эту фразу Путин, судя по всему, очень любит — он использует ее с 2000 года, пишет «Дождь».

ТАСС сделал серию видеоинтервью с президентом РФ — «20 вопросов Владимиру Путину». В первом эпизоде он рассказал о новом правительстве и о назначении Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. По словам Путина, ему предложили четыре кандидатуры на пост премьер-министра, но Мишустина среди них не было. Его он выбрал сам.

Журналист Андрей Ванденко также показал президенту мем о роспуске правительства. «Смешно», — ответил Путин, но поинтересовался, почему правительство «распустилось» в парламенте. «Интернет, знаете, это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», — подчеркнул президент РФ.

В этом же интервью Путин, говоря о новом правительстве, в очередной раз сказал о том, что «времени на раскачку» нет: «Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку».

5 февраля 2020 года

Совещание с кабинетом министров: «Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку»

8 мая 2019 года

Заседание совета по стратегическому развитию — о реализации нацпроектов: «Когда в послании подчеркивал, что времени на раскачку нет, это не фигура речи и не безадресный призыв: это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, к региональным и муниципальным командам»

20 февраля 2019 года

Послание Федеральному собранию: «Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это все прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет»

18 сентября 2018 года

Встреча с избранными главами субъектов России: «Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу — хотя, повторяю, многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые были и руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется»

7 июня 2018 года

Прямая линия — об ответственности министров: «Персональная ответственность должна быть абсолютной, у нас нет времени на раскачку».

8 мая 2018 года

Пленарное заседание Госдумы: «Вчера уже сказал и повторю сегодня: времени на раскачку у нас нет, надо действовать»

7 мая 2018 года

Выступление на церемонии вступления в должность президента: «Многое, но еще далеко не все восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам еще предстоит напряженно работать. Времени на раскачку нет»

5 апреля 2018 года

Заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции: «Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько важен и его вклад в прорывное развитие страны. И еще раз хочу обратиться ко всем: времени для раскачек у нас нет!»

15 мая 2017 года

Совещание по ликвидации последствий паводков и пожаров: «В любом случае действовать нужно без раскачек и промедления, чтобы люди имели возможность как можно скорее переехать в новое жилье»

25 ноября 2016 года

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам: «Отмечу, что все меры по этим направлениям должны носить исключительно прикладной характер и принять их нужно как можно быстрее, без так называемой раскачки»

23 сентября 2016 года

Встреча с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму: «Поэтому очень прошу вас без раскачки немедленно в эту работу включиться и с самого начала наладить тесное содержательное, конструктивное взаимодействие с правительством Российской Федерации»

10 сентября 2013 года

Встреча с избранными главами субъектов России: «Да, это очень важно, чтобы не было раскачки никакой. В принципе вы люди опытные, всех своих сотрудников знаете»

27 декабря 2012 года

Встреча с членами Правительства:

«Это, конечно, прежде всего заслуга председателя правительства, но я очень рассчитываю на то, что все с осознанием того, что этот начальный этап закончен, в полную силу развернут все свои возможности – интеллектуальные, организационные, административные — и без дальнейшей раскачки приступят к совместной работе по реализации тех задач, которые перед нами стоят, и тех планов, которые мы сами вместе формулировали»

17 декабря 2007 года

Выступление на завершающем заседании VIII съезда партии «Единая Россия»: «Хотелось бы, чтобы депутаты, в том числе и избранные впервые, как можно быстрее, без раскачки, включились в работу»

18 октября 2007 года

Ответы на вопросы журналистов после прямого теле- и радиоэфира:

«Что касается министров, которые вновь назначены: это Набиуллина и министр здравоохранения и социального развития Голикова, — то они специалисты очень хорошие, они не новички в тех сферах, в которых работают. И они были назначены не по половому принципу, а по принципу их деловых качеств. Они эффективно работают. Даже никакого времени не нужно было на раскачку, они в материале, в теме и прямо с первых шагов включились в активную работу»

21 сентября 2007 года

Встреча с представителями российских и зарубежных компаний в рамках VI Международного инвестиционного форума

«И очень рассчитываю, что и новое правительство под руководством нового премьер-министра продолжит ту же линию, — даже в этом нисколько не сомневаюсь, — и без всяких раскачек уже сегодня председатель правительства, вновь назначенный, представил мне свои предложения по структуре правительства»

24 мая 2001 года

Заключительное слово на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнения в Якутии: «Нужно проработать по производственным мощностям с соседними регионами. И чрезвычайно важно абсолютно без раскачки начать строительство»

22 марта 2000 года

Выступление на заседании комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия основания Казани:

«Счет идет в принципе на месяцы. Хотя впереди несколько лет, но я думаю, что будет правильно, если мы разобьем это по месяцам. Тогда будет поступательное движение, мы сможем контролировать и то, что происходит, и то, что сделано. На раскачку времени маловато»