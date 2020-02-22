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«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться

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  • 22.02.2020, 20:52
  • 1,504
«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться

От получателя будут требовать дополнительные пояснения.

Заграничные посылки белорусы будут получать по новым правилам. Это касается отправлений тяжелее 10 килограммов и дороже 22 евро. Такая информация размещена на сайте «Белпочты».

Каковы новые требования? Превышающие лимиты посылки физлицо сможет получить только после предоставления дополнительной информации.

– Посылку с вложением более 10 килограммов и стоимостью свыше 22 евро физлицо получит только после предоставление допинформации в электронном виде в адрес РУП. Это касается и отправлений, для которых в таможенной декларации не указаны информация о стоимости или не все данные о получателе, – пояснили в пресс-службе РУП.

Какие сведения потребуют на почте? Во-первых, полные фамилию, имя и отчество физлица, адрес проживания, паспортные данные, полное наименование товара, количество вложений в посылке и стоимость. Подчеркнем, что информация почте нужна в электронном виде. Заполняется бланк на русском или белорусском языке здесь.

Данное новшество работает с начала года. Нужны ли от вас допсведения, вы узнаете на сайте в разделе слежения за посылками или получив СМС. В противном случае, при несоблюдении условий, возможен отказ в проведении таможенных операций или возврат посылки обратно.


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