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В Индии опровергли данные об обнаружении крупного месторождения золота

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  • 22.02.2020, 21:04
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В Индии опровергли данные об обнаружении крупного месторождения золота

Ранее сообщалось, что в Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота.

Геологическая служба Индии опровергла сообщения в СМИ об обнаружении в штате Уттар-Прадеш рудника с потенциальными запасами более 3 тыс. тонн золота. По данным службы, там можно найти не более 160 кг золота. Об этом говорится в заявлении службы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в северной провинции Уттар Прадеш нашли месторождение золотой руды, запасы которого оцениваются почти в 3 тыс. тонн. По данным агентства, в случае успешной разработки рудника страна сможет отчасти удовлетворить свои потребности в этом металле, которые составляют около 840 тонн в год.

«Геологическая служба Индии не является источником информации, опубликованной в СМИ. Геологическая служба не находила такого огромного количества ресурса в месторождениях золота в районе Сонбхадра, Уттар-Прадеш», — отметили в службе.

В Геологической службе также заявили, что провели несколько разведочных работ в этом округе. В результате удалось выяснилось, что там может быть около 52 тыс. тонн золотоносной породы. При том, что на тонну породы приходится примерно 3,03 г золота, общее количество драгоценного металла, которое может быть выделено, составляет 160 кг, а не 3350 тонн, как сообщалось в СМИ.


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