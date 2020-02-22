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Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

  • 22.02.2020, 21:35
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Он заявил, что действия Турции в Сирии и Ливии отвечают требованиям интересов страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов государства. Об этом сообщил президент Турции в ходе церемонии открытия автомагистрали в Измире, сообщает РБК со ссылкой на издание SoL Haber.

"Действия Турции в Сирии и Ливии - это не авантюра, а требование национальных интересов страны", - сказал он.

По его словам, в случае если Турция откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в Восточном Средиземноморье, уже завтра страна будет "пожинать тяжелые плоды своих ошибок".

Также Эрдоган сообщил, что по итогам состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель "была определена "дорожная карта" действий по Идлибу". Эрдоган заявил, что Турция предпримет более решительные шаги по Сирии.


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