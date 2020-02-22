Илон Маск создаст компьютеры-импланты для мозга 6 22.02.2020, 21:58

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Фото: Reuters

Основатель SpaceX и Tesla хочет производить импланты, соединяющие мозг человека с компьютером.

Согласно информации The Wall Street Journal, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск создал компанию Neuralink, цель которой — производство крошечных имплантов, соединяющих мозг человека с компьютером, пишет РБК.

Проект находится на ранних этапах разработки, а сама Neuralink пока даже до конца не сформирована. По данным издания The Wall Street Journal, юридически компания была оформлена как медицинско-исследовательская и ее штаб находится в Калифорнии.

Известно, что разработанные в Neuralink импланты должны будут стать промежуточным звеном между программами и мозгом — а значит, позволить людям управлять электронными устройствами напрямую, не прибегая к традиционным устройствам ввода вроде клавиатуры, мыши или сенсорных экранов.

О планах по разработке нейроинтерфейсов Маск косвенно упоминал в последние полгода. В частности, выступая на саммите World Government Summit в Дубае в середине февраля, бизнесмен рассказал, что, по его мнению, «со временем связь биологического интеллекта людей с искусственным будет становиться все теснее».

Компьютеров, подобных предложенным Маском, в мире пока не существует. Ближайшие аналоги — медицинские импланты, которые ученые в исключительных случаях устанавливают пациентам, страдающим от серьезных нарушений работы мозга. Такая операция очень рискованна, поэтому к ней прибегают только в том случае, если традиционные методы лечения не работают. Людей даже с простейшими искусственными стимуляторами в черепе не больше десятка тысяч.

Тем не менее тематика нейроинтерфейсов набирает популярность в Кремниевой долине. К примеру, стартап Kernel, основанный создателем Braintree Брайаном Джонсоном, работает над имплантируемым в мозг устройством, которое теоретически сможет восстанавливать деградировавшие мозговые ткани и лечить болезнь Альцгеймера. Кроме того, имплант должен существенно повысить умственные способности человека.