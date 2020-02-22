закрыть
22 февраля 2020, суббота, 23:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Илон Маск создаст компьютеры-импланты для мозга

6
  • 22.02.2020, 21:58
  • 1,167
Илон Маск создаст компьютеры-импланты для мозга
Фото: Reuters

Основатель SpaceX и Tesla хочет производить импланты, соединяющие мозг человека с компьютером.

Согласно информации The Wall Street Journal, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск создал компанию Neuralink, цель которой — производство крошечных имплантов, соединяющих мозг человека с компьютером, пишет РБК.

Проект находится на ранних этапах разработки, а сама Neuralink пока даже до конца не сформирована. По данным издания The Wall Street Journal, юридически компания была оформлена как медицинско-исследовательская и ее штаб находится в Калифорнии.

Известно, что разработанные в Neuralink импланты должны будут стать промежуточным звеном между программами и мозгом — а значит, позволить людям управлять электронными устройствами напрямую, не прибегая к традиционным устройствам ввода вроде клавиатуры, мыши или сенсорных экранов.

О планах по разработке нейроинтерфейсов Маск косвенно упоминал в последние полгода. В частности, выступая на саммите World Government Summit в Дубае в середине февраля, бизнесмен рассказал, что, по его мнению, «со временем связь биологического интеллекта людей с искусственным будет становиться все теснее».

Компьютеров, подобных предложенным Маском, в мире пока не существует. Ближайшие аналоги — медицинские импланты, которые ученые в исключительных случаях устанавливают пациентам, страдающим от серьезных нарушений работы мозга. Такая операция очень рискованна, поэтому к ней прибегают только в том случае, если традиционные методы лечения не работают. Людей даже с простейшими искусственными стимуляторами в черепе не больше десятка тысяч.

Тем не менее тематика нейроинтерфейсов набирает популярность в Кремниевой долине. К примеру, стартап Kernel, основанный создателем Braintree Брайаном Джонсоном, работает над имплантируемым в мозг устройством, которое теоретически сможет восстанавливать деградировавшие мозговые ткани и лечить болезнь Альцгеймера. Кроме того, имплант должен существенно повысить умственные способности человека.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич