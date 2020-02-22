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Власти Оршанского района проигнорировали указания Лукашенко

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  • 22.02.2020, 22:10
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Власти Оршанского района проигнорировали указания Лукашенко

Госконтроль поставил «тройку» программе развития Оршанщины.

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов дал оценку реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023-го. Приведем несколько цитат.

Посещая 21 февраля Оршанский район, Анфимов напомнил, что «комплексное развитие Оршанского района — это значимый для всей страны пилотный проект, реализация которого должна стать примером для других средних городов страны».

При этом руководитель КГК отметил, что «мероприятия комплексного плана развития Оршанского района в полном объеме не выполняются, хотя документом предусмотрены беспрецедентные меры государственной поддержки, в том числе бюджетное финансирование», передает «Солидарность».

— К сожалению, я могу поставить только тройку, оценивая работы здесь не только по промышленному, но и по всему народно-хозяйственному комплексу района, — цитирует Леонида Анфимова сайт КГК.

По этим вопросам, подчеркнул он, требуется «незамедлительное принятие решений, вплоть до ручного управления конкретными проектами».

Не порадовало главного контролера и увиденное во время посещения ОАО «Завод приборов автоматического контроля»:

— Есть определенные положительные сдвиги (увеличились объемы производства по сравнению с 2018 годом почти в пять раз), но они не отражают качественных характеристик происходящих на заводе изменений.

Ситуация с Оршанщиной, которую вопреки заданию свыше не удается поднять «из руин и пепла» даже с помощью беспрецедентных вливаний из бюджета, напоминает другие громкие истории с участием КГК.

Агрогородки

В 2012-м и 2016-м Комитет госконтроля публиковал данные о ходе реализации программа устойчивого развития села. Приведем несколько цифр. К моменту завершения программы в 566 из 1467 построенных агрогородках не было газоснабжения. В многих не функционировали водопроводы.

В 150 агрогородках не были обеспечены минимальные условия для жизни. Многие объекты социальной сферы были закрыты, часть из них годами не использовалась, например, банно-прачечные комбинаты, объекты общепита, очистные сооружения и другие.

Деревообработка

В 2017-м правительство заявило о необходимости списать долги крупных деревообрабатывающих предприятий. Напомним, стоимость процедуры модернизации деревообрабатывающих предприятий страны составила около 4 миллиардов долларов. И тем не менее, все они годами не покидают списки убыточных предприятий.

В том же году глава КГК Анфимов дал испепеляющую оценку состояния дел на модернизированных фабриках:

— Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет.

Цементные заводы

Осенью 2019-го Анфимов раскритиковал эффективность работы модернизированных за счет бюджета цементных заводов:

— На модернизацию отрасли государством затрачены колоссальные средства, более 1 миллиарда долларов. На сотни миллионов оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет.


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