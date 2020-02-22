Украинский подросток выиграл суд у отца, который не отпускал его учиться в Польшу 2 22.02.2020, 22:12

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Необычный случай произошел в Прилуках.

Отец не дал разрешения на выезд за границу подростку из Прилук, который вступил в учебное заведение в Польше, тот подал в суд.

Об этом пишет 24Канал.

Родители парня никогда не проживали вместе, мужчина платил алименты, но жизнью парня никогда не интересовался.

Парень решил отстоять в суде свое право на обучение, а также лишить мужчину родительских прав.

Поскольку мужчина системно платил алименты, орган опеки и попечительства стал на его сторону и предоставил вывод, что его не стоит лишать родительских прав.

Однако судья Владимир Павлов не согласился. Он внимательно наблюдал за мужчиной и парнем в судебном заседании. Видел, как они отчуждены относятся друг к другу.

Судья обратил внимание, что никто из органа опеки и попечительства даже не встретился с мужчиной или парнем для того, чтобы выяснить их реальные отношения.

Судья установил, что мужчина пытался помешать обучению собственного сына исключительно из личных интересов, ведь забоялся, что придется платить за это деньги.

Поэтому судья удовлетворил иск юноши и лишил родительских прав мужчину.