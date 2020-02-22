закрыть
22 февраля 2020, суббота, 23:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лига чемпионов: БГК обыграл лидера группы «Киль», но поезд уже ушел

  • 22.02.2020, 22:43
Лига чемпионов: БГК обыграл лидера группы «Киль», но поезд уже ушел
Фото: БГК

Никита Вайлупов забросил 11 мячей.

БГК имени Мешкова одержал победу над "Килем" в домашнем матче предпоследнего тура группового раунда Лиги чемпионов — 33:30, передает pressball.by.

Самым результативным игроком встречи стал универсал мешковцев Никита Вайлупов — он забросил 11 мячей. БГК утратил шансы на выход в плей-офф еще до начала поединка. 29 февраля брестчане завершат выступление на турнире домашним матчем с "Порту".

БГК имени Мешкова — Киль — 33:30 (16:13)

БГК имени Мешкова: Пешич, Мацкевич; Вайлупов (11), Панич (6), Юринок (5), Малус (4), Шкуринский (3), Канкараш (3), Сельвесюк (1), Обранович, Аккамбре, Обрадович, Шумак, Баранов. Разгор, Джукич.

Группа "В": Киль — 20 (13), Веспрем — 16 (12), Виве — 16 (13), Монпелье — 15 (12), Порту — 12 (13), Вардар — 11 (13), БГК имени Мешкова — 8 (13), Мотор — 4 (13).


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич