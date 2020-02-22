Видеофакт: Белорусы пришли на выступление Вольского с бело-красно-белыми флагами
- 22.02.2020, 22:58
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В Минске прошел «Мова Фэст».
22 февраля в минском пространстве ОК16 прогремел «Мова Фэст».
Вход на него был свободный.
На выступление Лявона Вольского белорусы пришли с бело-красно-белыми флагами.
Жара 🔥#мовафэст pic.twitter.com/9uzDboksQE— symbal.by (@symbalby) February 22, 2020
«Мова Фэст» закончился в 22.00 по минскому времени.
На #мовафэст зараз так 🔥 pic.twitter.com/m6xgeHQcHg— symbal.by (@symbalby) February 22, 2020