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Видеофакт: Белорусы пришли на выступление Вольского с бело-красно-белыми флагами

  • 22.02.2020, 22:58
  • 2,278
Видеофакт: Белорусы пришли на выступление Вольского с бело-красно-белыми флагами
Фото: t.me/belamova

В Минске прошел «Мова Фэст».

22 февраля в минском пространстве ОК16 прогремел «Мова Фэст».

Вход на него был свободный.

На выступление Лявона Вольского белорусы пришли с бело-красно-белыми флагами.

«Мова Фэст» закончился в 22.00 по минскому времени.


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