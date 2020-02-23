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Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде

  • 23.02.2020, 8:11
Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде

Это укрепляет его шансы стать главным кандидатом Демпартии на выборах президента США.

Согласно большинству прогнозов, 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс опередил соперников на собраниях активистов (кокусах) Демократической партии США в штате Невада, которые состоялись в субботу, 22 февраля. По результатам обработки 22 процентов участков Сандерс набирает 46% голосов, сообщает dw.com.

"Мы сможем создать правительство, основанное на сострадании, основанное на любви и основанное на правде, а не так, как сейчас - на жадности, коррупции и лжи", - приводит слова Сандерса, обращенные к сторонникам в Неваде, The Washington Post.

Бывший вице-президент США Джо Байден занимает в Неваде пока второе место (24%), бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич - на третьем месте (14%). В кокусах также участвовали сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и инвестор Том Стейер. Официальные итоги еще не объявлены.

Сандерс укрепляет позиции среди демократов

Таким образом, на трех прошедших мероприятиях демократов Берни Сандерсу удалось дважды выйти в лидеры. 12 февраля он победил на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире, Пит Буттиджич занял второе место, в то время как считавшийся фаворитом гонки Байден оказался лишь на пятом месте.

Итоги прошедших кокусов в штате Айова не удалось подвести сразу, Сандерс тогда объявил себя победителем, но 6 февраля стало известно, что Пит Буттиджич обошел его с минимальным перевесом, а Байден занял четвертое место.

Серия первичных партийных выборов - кокусов и праймериз - завершится в июле. Две партии США - республиканцы и демократы - определят своих кандидатов в президенты. Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.


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