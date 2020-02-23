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Невероятные истории о приключениях белорусских водителей на границе

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  • 23.02.2020, 8:58
  • 7,928
Невероятные истории о приключениях белорусских водителей на границе

Казалось бы, что тут такого - пересечь границу на машине?

Но из-за сущей ерунды можно потратить не один час времени и уйму нервов. Подтверждение тому - подборка реальных историй от сайта abw.by.

"Алкоголь в магазине брали?"

"При въезде в Литву пограничник спросил талон техосмотра. Водитель сказал, что при себе его нет, - нам оформили отказ и развернули. Мы задним ходом выехали с их терминала и отправились назад в Беларусь. Но перед этим мы еще на белорусской стороне, на выезде, купили в Duty Free три бутылки спиртного.

Белорусские пограничники спросили: "Вас что, развернули? А алкоголь в магазине брали? (Они это видели.) Тогда это "косяк". Выезжайте на "нейтралку", избавляйтесь от него: выливайте, выпивайте, что хотите делайте - и потом возвращайтесь. В итоге какое-то время болтались между двумя границами, а там еще и стоять нельзя. Решили поехать на другой погранпереход - для этого я попросил приятеля приехать из Минска на моей машине. В итоге дорога из Минска в Вильнюс заняла 12 часов".

"Мне только страховку оформить!"

Фото: abw.by

"В Риге надо было быть к двум часам дня. Специально через "Урбаны (Браслав)" поехали, потому что граница там более-менее предсказуемо проходится. Приезжаем на латвийскую сторону, пограничник спрашивает полный комплект документов, в том числе страховки всех пассажиров. У одного из них нет. "Тогда иди здесь оформляй", - говорит, а нам предлагает в сторонку пока отъехать. Приятель пошел, мы ждем. Минут через 40, отстояв в очереди, приходит: "Да ну их в баню с их ценами! Здесь страховка минимум 15 евро стоит. Пойду лучше у нас за пару "баксов" сделаю".

А что, так можно было? Оказывается, да. Ладно, ждем дальше. Где-то через час является наш пассажир в тихой ярости. Оказывается, латвийский пограничник взял его паспорт и начал оформлять отказ, чтобы он мог сходить на белорусскую границу. И в этот момент "повисла" база, причем именно та часть, что за эту процедуру отвечает. То есть этот отказ тоже "подвис", ничего как бы нельзя сделать!

Приятель не растерялся, выпросил у пограничника свой паспорт - и сходил на белорусскую сторону оформить страховку! Он просто всем на латвийском и белорусском КП говорил, что ему только страховку надо оформить, - и его все пропустили туда и обратно! Страховка теперь есть, но ехать мы все равно не можем, потому что база "висит", у него этот самый отказ в подвешенном состоянии.

Где-то через час систему "отпустило", нас наконец-то оформили. На все про все ушло часов пять против двух расчетных. В Ригу мы, конечно, приехали ближе к вечеру".

"А где страница?"

Фото: abw.by

"Поехали в "евротур". Человек выехал из РБ через Литву, неделю не прикасался к своему паспорту, а при возвращении белорусы - у поляков вопросов не возникло - выясняют, что в паспорте вырвана одна страница! В итоге человека четыре часа держат в здании таможни, пишут протокол. А мы в машине сидим, его ждем.

Каждые 10 минут к нам подходят таможенники и спрашивают, чего стоим. Мол, у них проверка, стоять нельзя. Но и мы же без своего пассажира уехать не можем! Сколько нас в терминал въехало в машине, столько и выехать должно. В итоге его отпустили, забрав этот паспорт, и мы смогли вернуться домой".

"Играли в снежки, пели песни"

"Решили сгонять в Украину. Выехали из Минска в пятницу вечером, ближе к ночи приехали на границу. Перед нами только пара машин. Быстро прошли белорусов, зашли в "дьютик" и встали третьими или четвертыми перед украинской границей. Немного постояли и оказались вторыми перед шлагбаумом. И все... Никто не подходит, не зовет. Через некоторое время я уже сама пошла узнать, в чем дело. Сказали, что подойдут сами. Сзади собираются машины. Часа через два "погранцы" сказали, что база "легла", ждите.

Хорошо, что у нас был алкоголь (ребята в машине пили), хотя ни еды, ни воды особо не было. На вопрос, можно ли в Duty Free сходить за водой, пограничники отказали. В туалет очереди были адские, особенно когда приехали туристические автобусы… Мы развлекались как могли, играли в снежки, пели песни. Часов через 5-6 "погранцы" предложили поехать на другую границу, но там тоже типа все "висит", плюс у нас бы был типа выезд из РБ и снова в течение 7 дней повторный, поэтому там другие нормы для сигарет и алкоголя, а нам это не подходит.

В итоге только утром (часов в 8-10) они уже просто вручную на листик записывали данные и начали пропускать машины. В Киеве были только к обеду, бронь по жилью сгорела, пришлось искать новое плюс остаться на один лишний день, так как после этой ночевки мы были никакие до самого вечера".

"Петарда? Лишение свободы на 6 месяцев!"

"Ехали после Нового года, на украинской границе таможенник, как всегда, говорит открыть багажник, бардачок. Сначала светит туда фонариком, потом говорит все доставать. Я достаю кошелек, а за ним - петарда! С Нового года осталась, я про нее просто забыл! Он сразу надевает перчатки, достает ее, говорит, что это взрывоопасное вещество, запрещенное к провозу, за это - лишение свободы вроде бы на 6 месяцев, штраф какой-то. Точных цифр не помню, лет десять назад это было. В итоге сошлись с ним на 50 "баксах".

"Ага, взятка!"

Фото: abw.by

"Въезжаем из Польши в Беларусь, проходим паспортный контроль. Забрали паспорта, рассовали по карманам. Подходит таможенница, все проверяет, просит показать паспорта, а пассажир после контроля уже успел паспорт в обложку вернуть и какую-то мелочь в него положить.

Увидев деньги (5 рублей - ага!), таможенница меняется в лице и предупреждает об ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении. Мой приятель сначала ее не понимает, потом видит деньги, понимает, как это выглядит, - и уже сам меняется в лице, быстро все убирает, пытается сбивчиво что-то объяснить и извиниться. В общем, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу!"

"Решили, что мы под "наркотой"

"Давно это было, молодой совсем был. Сидели в кафе, решили съездить в "Макдональдс" в Чернигов - в Гомеле-то не было. Поехали на двух машинах. Быстро прошли границу "туда", закупились, поехали обратно. Уже часа три ночи, украинцы на нас косо смотрят. А у нас два парня были после ночной, вид у них был такой… Первую машину пропустили, а нас тормознули. Спросили, почему глаза красные, почему неадекватно себя ведем, а мы смеялись с чего-то. В общем, они решили, что мы под "наркотой", и это было основанием отправить машину на полный досмотр.

Все из машины вынули, заставили дверные карты снять, все двери поразбирали, расковыряли крышку багажника. А потом сказали, что надо спустить "запаску" и проверить, что там внутри ничего нет. Вся эта процедура заняла часа три. Но наши ребята нас ждали, стояли сразу за границей. После всех этих действий "погранцы" сказали: "Ладно, можете ехать". И пошли. Ни извинений, ничего. А нам пришлось все это среди ночи собирать".

"Блок? Да вы вообще оборзели!"

Фото: abw.by

"Ехал по делам в Польшу. Отстоял на границе около шести часов, прежде чем добрался до польского терминала.

- Сигареты, алкоголь? - встретил таможенник стандартным вопросом.

- Только один блок сигарет…

- Блок? Да вы вообще оборзели! - взревел поляк, а дальше пошла непереводимая игра слов.

А у меня действительно случился "переклин": я почему-то решил, что в Польшу можно ввозить именно блок, поэтому без задней мысли купил и положил его прямо на виду. То есть действительно получилось недоразумение. Я был готов его выкинуть прямо в терминале. Но разгневанный таможенник был непреклонен и развернул меня".

"Вы едете, а пассажир - нет"

"Лет 15 назад едем с приятелем в Литву. Перед въездом на наш пункт останавливаюсь, чтобы взять "бегунок". Пограничник какое-то время изучает документы и говорит: вы едете, а ваш пассажир - нет. Виза-то у него была, а вот срок действия разрешительной записи на выезд закончился - помните, такой штампик был?

В общем, надо его высаживать. А на дворе - январь, мороз не то что сейчас! Думал хотя бы в Ошмяны его отвезти на вокзал, а пограничники говорят, что уже начали процедуру оформления въезда на пропускной пункт, так что теперь только вперед (если очень хочу, то с разворотом в нейтральной зоне). В итоге ссадил приятеля прямо там. Зато пограничник помог "попутку" до Минска словить".

Бонус

"Проходил таможенный досмотр на въезде в Беларусь. Диалог с таможенником начинался традиционно:

- Что везете?

- Только личные вещи.

- Скажите, у вас есть личный пистолет?

- Нет…

- Вот так и надо говорить: оружие, наркотики, другие запрещенные к провозу предметы не везу.

Что это было, я так и не понял".


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