И снова - девальвация? 5 23.02.2020, 9:42

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Курс доллара в Беларуси скорректируется и продолжит расти.

После ослабления рубля против доллара на БВФБ на прошедшей неделе, в конце февраля возможна коррекция, в результате которой курс доллара упадет ниже уровня 2,2 рубля за доллар, пишет select.by.

Ситуация в белорусских финансах продолжает оставаться сложной, так как вариантов благоприятного для нашей страны решения вопроса о поставках нефти в страну пока не видно. В связи с проведением налоговых платежей, стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе снизилась на 0,1%, но курс доллара все равно поднялся на 0,6% из-за укрепления доллара на мировом валютном рынке.

Правда, во второй половине пятницы 21 февраля курс доллара значительно за рубежом ослабел по отношению к евро и российскому рублю, что не было отражено на торгах на БВФБ.

18 февраля Беларусь посетил председатель правления Роснефти Игорь Сечин, который провел переговоры с Лукашенко. Он сообщил, что приехал в Минск по приглашению белорусского правителя и заверил в своих хороших отношениях к Беларуси. О чем они договорились, осталось неизвестным.

Но 20 февраля в Белнефтехиме сообщили о том, что Беларусь купила 160 тыс. тонн российской нефти, причем у неназванных трейдеров, но без премии. Не исключено, что это венесуэльская нефть, которую продала попавшая 18 февраля под санкции США трейдинговая компания Роснефти.

Данная нефть поступит в Беларусь по железной дороге из Клайпеды, в которую она прибудет на двух танкерах в марте. Но данного количества нефти не хватит для полной загрузки белорусских НПЗ, хотя для обеспечения автомобильным топливом внутреннего рынка РБ этого, по-видимому, будет достаточно.

В пятницу 21 февраля появилась информация о возможном разрешении нефтяного конфликта между РБ и РФ. Президенты РБ и РФ пообщались по телефону, и, как сообщил Александр Лукашенко, Владимир Путин предложил компенсировать потери белорусского бюджета за счет налогового маневра в РФ в 2020 году. Эти потери белорусский президент оценил в 420–430 млн. долларов.

Компенсацию предполагается осуществить за счет российских компаний. А министр энергетики России Александр Новак также 21 февраля предложил снижать премию, которую дополнительно платит Беларусь российским нефтяным компаниям, на 2 доллара за тонну ежегодно.

Таким образом, некоторые подвижки в переговорах между РБ и РФ все же появились. Но ситуация остается неопределенной, к тому же, пока нефти-то нет. К тому же, надо иметь в виду возможное сокращение белорусского экспорта в связи с эпидемией коронавируса.

Поэтому можно ожидать, что на следующей неделе стоимость валютной корзины возобновит рост, хотя, по-видимому, более медленный, чем в первой половине февраля. Однако, так как на мировом рынке курс доллара во второй половине пятницы 21 февраля значительно снизился, можно ожидать, что курс доллара на БВФБ 24 февраля скорректируется до или даже ниже уровня 2,2 рубля за доллар, после чего снова начнет расти.