закрыть
23 февраля 2020, воскресенье, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Каирский транзит

5
  • 23.02.2020, 9:49
  • 4,763
Каирский транзит

Что Лукашенко делал в Египте?

С «острова стабильности» в оазис. Лукашенко посетил Египет с официальным визитом. В отличие от переговоров в Сочи на этот раз правитель не скупился на теплые слова своему собеседнику, сообщает «Белсат». Что ждет Минск от сотрудничества с Каиром, и станет ли Египет хабом на рынок всей Северной Африки?

Из минских +5°C правитель страны в середине недели отправился в Египет. Градусы в воздухе выросли до +17°C, хватало «тепла» и со стороны Лукашенко.

«Дай Бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку, рассматриваем вариант совместного продвижения товаров на африканском континенте», - заявил белорусский диктатор.

Лукашенко и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси объединяет многое. В частности то, что оба могут позволить себе долгосрочное планирование. Правитель Беларуси не имеет ограничения президентских сроков, а президент Египта в прошлом году, благодаря изменениям в Конституции, получил возможность управлять до 2030 года, и тем не менее, несмотря на политическое сходство, на повестке дня были прежде всего экономические вопросы.

В Африку Беларусь идет со своим традиционным пакетом: МАЗы, тракторы, сельскохозяйственная продукция. Но вне громкиъ деклараций стоит отметить, что в Минске пока даже нет посольства Египта, а доля страны в общем товарообороте официального Минска не превышает полпроцента.

Эксперт по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин отмечает:

«Буквально несколько дней назад Египет преступил черту 100 млн населения, а это… возникает большая проблема с рабочими местами в дальнейшем. Египту будут очень нужны инвестиции, и вопрос, насколько Беларусь может предложить такие инвестиции. Заново возвращаемся к тому, что пока декларация о намерениях и взаимная поддержка на моральном уровне».

В Египте уже работают два совместных предприятия для производства МАЗов и тракторов МТЗ, в перспективе выпуск продукции «Бобруйскагромаш», «Амкодора», двигателей Минского моторного завода. Экспорт рабочей силы на совместные проекты – еще один плюс для белорусской стороны, говорят специалисты.

В краткосрочной перспективе от визита в Египет не стоит ожидать больших бонусов. Возможно, ситуация изменится в будущем, если власти Беларуси не изменят фокуса внимания, как уже неоднократно было со странами «дальней дуги».

Илья Куса, политолог и арабист из Киева отмечает:

«Конечно, страна, которая имеет сильные связи с местными элитами, может рассчитывать на то, чтобы занять долю в будущей торгово-экономической архитектуре, которую сейчас выстраивают власти Египта. В частности через вход в специальные проекты в рамках экономической зоны Суэцкого канала. Собственно, эта тема и поднималась во время визита президента Беларуси в Египет».

Так ли совпадает, или Лукашенко планирует свой график таким образом, чтобы после трудных переговоров с россиянами организовывать официальные визиты в страны, где можно получить эмоциональную подзарядку. Так было в прошлом году во время визита в Сербию, и с Египтом вышло очень похоже. Много деклараций, рукопожатий, обмен подарками и минимум конкретики.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич