Каирский транзит 5 23.02.2020, 9:49

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Что Лукашенко делал в Египте?

С «острова стабильности» в оазис. Лукашенко посетил Египет с официальным визитом. В отличие от переговоров в Сочи на этот раз правитель не скупился на теплые слова своему собеседнику, сообщает «Белсат». Что ждет Минск от сотрудничества с Каиром, и станет ли Египет хабом на рынок всей Северной Африки?

Из минских +5°C правитель страны в середине недели отправился в Египет. Градусы в воздухе выросли до +17°C, хватало «тепла» и со стороны Лукашенко.

«Дай Бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку, рассматриваем вариант совместного продвижения товаров на африканском континенте», - заявил белорусский диктатор.

Лукашенко и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси объединяет многое. В частности то, что оба могут позволить себе долгосрочное планирование. Правитель Беларуси не имеет ограничения президентских сроков, а президент Египта в прошлом году, благодаря изменениям в Конституции, получил возможность управлять до 2030 года, и тем не менее, несмотря на политическое сходство, на повестке дня были прежде всего экономические вопросы.

В Африку Беларусь идет со своим традиционным пакетом: МАЗы, тракторы, сельскохозяйственная продукция. Но вне громкиъ деклараций стоит отметить, что в Минске пока даже нет посольства Египта, а доля страны в общем товарообороте официального Минска не превышает полпроцента.

Эксперт по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин отмечает:

«Буквально несколько дней назад Египет преступил черту 100 млн населения, а это… возникает большая проблема с рабочими местами в дальнейшем. Египту будут очень нужны инвестиции, и вопрос, насколько Беларусь может предложить такие инвестиции. Заново возвращаемся к тому, что пока декларация о намерениях и взаимная поддержка на моральном уровне».

В Египте уже работают два совместных предприятия для производства МАЗов и тракторов МТЗ, в перспективе выпуск продукции «Бобруйскагромаш», «Амкодора», двигателей Минского моторного завода. Экспорт рабочей силы на совместные проекты – еще один плюс для белорусской стороны, говорят специалисты.

В краткосрочной перспективе от визита в Египет не стоит ожидать больших бонусов. Возможно, ситуация изменится в будущем, если власти Беларуси не изменят фокуса внимания, как уже неоднократно было со странами «дальней дуги».

Илья Куса, политолог и арабист из Киева отмечает:

«Конечно, страна, которая имеет сильные связи с местными элитами, может рассчитывать на то, чтобы занять долю в будущей торгово-экономической архитектуре, которую сейчас выстраивают власти Египта. В частности через вход в специальные проекты в рамках экономической зоны Суэцкого канала. Собственно, эта тема и поднималась во время визита президента Беларуси в Египет».

Так ли совпадает, или Лукашенко планирует свой график таким образом, чтобы после трудных переговоров с россиянами организовывать официальные визиты в страны, где можно получить эмоциональную подзарядку. Так было в прошлом году во время визита в Сербию, и с Египтом вышло очень похоже. Много деклараций, рукопожатий, обмен подарками и минимум конкретики.