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Выборы президента США: Клинт Иствуд поддержал Блумберга

  • 23.02.2020, 9:56
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Выборы президента США: Клинт Иствуд поддержал Блумберга
Клинт Иствуд
Фото: AP

При этом знаменитый актер отметил, что ему нравятся многие вещи, которые делает Трамп.

Знаменитый актер и режиссер Клинт Иствуд заявил, что «лучшим президентом для США» может стать миллиардер Майкл Блумберг.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

В то же время, Иствуд отметил, что ему нравятся многие вещи, которые делает Дональд Трамп.

Также он сообщил, что считает себя либертарианцем, подчеркнув, что «политика в наши дни стала злобной».

Миллиардер Блумберг заявил, что готов потратить на президентскую гонку любую сумму, которая помогла бы победить Дональда Трампа.

Основная кампания Блумберга сосредоточена на завоевании позиций в штатах, где пройдут праймериз в супервторник, 3 марта. По данным СМИ, бывший мэр Нью-Йорка уже потратил на рекламу в этих штатах значительные суммы.


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