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СМИ: Турция открыла огонь по российскому Су-24 в Идлибе

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  • 23.02.2020, 10:14
  • 16,426
СМИ: Турция открыла огонь по российскому Су-24 в Идлибе
Иллюстрационное фото

Стало известно о нескольких попытках сбить бомбардировщик.

Стало известно о нескольких попытках сбить бомбардировщик Су-24 в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на видеозаписи с места инцидента, передает lenta.ru.

По данным канала, в начале первого ролика виден турецкий бронеавтомобиль серии Kirpi с боевым модулем и системой радиоэлектронного подавления. Далее люди в экипировке турецких военных производят пуск из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Затем появляется след от запущенной ракеты, а также еще два неизвестных следа. Через мгновение виден отстрел ложных тепловых целей (ЛТЦ), а следы от него находятся на значительном удалении от неизвестных следов.

Фото: t.me/milinfolive

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку

«Внимательно изучив видеозаписи с БПЛА "Форпост" (видео номер 3), которые были опубликованы вчера и где виден пуск ракеты ПЗРК, мы не обнаружили дислокацию, которая могла бы совпасть с дислокацией, рассматриваемой в видео номер 2. А это свидетельствует о том, что попыток атаковать (...) было как минимум две и из разных мест», — отмечают авторы «Военного осведомителя».

Фото: t.me/milinfolive

Видео, на котором, предположительно, запечатлен пуск из ПЗРК по Су-24, появилось 21 февраля. Разместивший ролик пользователь предположил, что ракету запустили турецкие коммандос — бойцы армейских подразделений специального назначения.

Фото: t.me/milinfolive

Неизвестные попытались сбить Су-24, находившийся в небе над Идлибом, днем 20 февраля на фоне столкновений протурецких боевиков и сирийской армии в районе селения Найраб, однако бомбардировщик сумел избежать попадания ракеты. Кому принадлежит самолет, также неясно — в тот день в воздушном пространстве Идлиба были как Су-24 ВКС России, так и аналогичные машины ВВС Сирии. Выдвигались предположения, что он был все-таки российским, поскольку в его очертаниях угадываются белые подвесные топливные баки, часто использующиеся на Су-24 из состава российской авиагруппировки в Сирии.

Фото: t.me/milinfolive
Фото: t.me/milinfolive
Фото: t.me/milinfolive
Фото: t.me/milinfolive


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