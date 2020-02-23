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Ученые выяснили, как возникают лидеры

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  • 23.02.2020, 10:49
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Ученые выяснили, как возникают лидеры

Высокому социальному статусу способствуют совершенно другие факторы, чем считалось ранее.

Среди занимающих руководящие посты много носителей определенной вариации гена CHRNB3, выяснили британские исследователи. Судя по всему, он каким-то образом связан с врожденными лидерскими качествами. Однако есть работы, показывающие, что наследственность — не главное и высокому социальному статусу способствуют совершенно другие факторы, пишет ria.ru.

Рожденные управлять

В 2013 году исследователи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) сообщили, что обнаружили участок ДНК, отвечающий за лидерские качества человека. Речь шла о варианте гена ацетилхолинового рецептора CHRNB3. Это рецептор нейромедиаторов — веществ, которые передают нервный сигнал в мозг.

Одна из разновидностей CHRNB — rs4950 — чаще встречается в ДНК людей, занимающих руководящие позиции. К таким выводам ученые пришли, проанализировав генетические данные четырех тысяч добровольцев и сведения об их профессиональной и личной жизни.

Однако вклад варианта rs4950 в формирование лидерских качеств ученые оценивают в 24 процента вероятности. Остальное зависит от других факторов.

Из омеги в альфу

Как предположили китайские нейрофизиологи, в коре головного мозга может быть особая зона, стимуляция которой способна превратить самого неуверенного в себе человека в лидера. Пока ее удалось обнаружить только у мышей.

Ученые сталкивали в узком проходе двух взрослых самцов и наблюдали за их реакцией. Как правило, такие ситуации заканчивались конфликтом, и одно животное вытесняло другое. Но дело было не только в его физической силе. На поведение грызунов влияли прошлые победы и поражения. Так, мыши вели себя агрессивнее, если в ходе предварительных экспериментов им сопутствовала удача, или же были чрезмерно осторожны, если ранее проигрывали в схватках с альфа-самцами.

Исследователи высказали гипотезу, что информация об этих событиях хранится во фронтальной коре мозга животных. Они заразили мышей ретровирусом, который заставлял нейроны производить белки, делающие, в свою очередь, нервные клетки восприимчивыми к свету: при облучении синим лазером они включались или же отключались.

Модифицированных таким образом мышей снова стали сталкивать друг с другом. И оказалось, что если активировать эти нейроны в мозге "омег", то животные начинают толкать даже самых сильных и явно опасных для них самцов. Это увеличивало число их побед и повышало социальный статус неудачников среди сородичей.

А вот отключение группы нервных клеток в префронтальной коре альфа-самцов, наоборот, делало их слишком осторожными. Они отступали даже в абсолютно выигрышных ситуациях, когда соперники были значительно слабее.

Схожая область может присутствовать и в мозге человека, отмечают авторы работы. Ее изучение помогло бы лучше понять причины некоторых психических заболеваний. Ведь известно, что мужчины, считающие себя мачо и часто демонстрирующие свою власть над женщинами, склонны к нарушениям психики.

Несчастные альфа-самцы

Проблемы со здоровьем характерны для альфа-самцов во многих популяциях животных. И дело не только в повышенном риске получить травму. Как выяснили кенийские и американские биологи, доминирующие мужские особи живут в состоянии постоянного сильного стресса. В результате в их крови скапливается слишком много глюкокортикоидов — гормонов, стимулирующих работу организма в минуты опасности. В спокойное время повышенная концентрация этих веществ негативно сказывается на функционировании иммунной системы.

Ученые наблюдали в течение девяти лет за пятью стаями бабуинов. Они фиксировали особенности поведения обезьян внутри сообществ и периодически замеряли уровни тестостерона и глюкокортикоидов в экскрементах самцов. Оказалось, что концентрация гормонов стресса в фекалиях вожаков в среднем в несколько раз выше, чем в экскрементах их заместителей — так называемых бета-самцов. Эти особи оказывают поддержку предводителю и в результате пользуются теми же благами, что и он.

Альфа-самцы в стаях африканских бабуинов тратят чрезмерное количество времени и усилий на поддержание своего статуса, и испытывают сильный стресс, тогда как их непосредственные "подчиненные" - бета-самцы - пользуются теми же благами без ущерба для своего здоровья, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Более того, количество глюкокортикоидов в фекалиях лидеров было примерно таким же, как в отходах самых низкоранговых самцов. Получалось, что они испытывают одинаковый уровень стресса, и в этом смысле положение вожака не лучше статуса "омеги".

А ранее уже было показано, что аутсайдеры в сообществах приматов отличаются более слабым иммунитетом и чаще страдают от проблем с сердцем и нарушений работы эндокринной системы. Но при повышении своего положения в иерархии обезьяны начинают выздоравливать. Как оказалось, ровно до тех пор, пока не становятся вожаками.


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